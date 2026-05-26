Empresas: en la era Milei, los concursos preventivos de crisis se dispararon más del 130%
En el primer trimestre del año, la cantidad de empresas en crisis en la Ciudad de Buenos Aires ya superó a las registradas a lo largo de todo 2023.
A pesar de los denodados esfuerzos del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, por instalar un discurso triunfalista sobre la marcha de la economía, la realidad del día a día de empresas y trabajadores va a contramano del relato libertario.
Así lo dejó en evidencia el último informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) que advierte por la fuerte disparada de los concursos preventivos de crisis abiertos en la era Milei. De acuerdo con el IPA, desde el inicio de la gestión libertaria, la apertura de concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires se disparó un 131,7%. De esta manera, de las 82 aperturas de concursos preventivas registradas en la Ciudad en 2023 se pasó a 190 el año pasado.
Lejos de mejorar, el escenario parece complicarse cada vez más. Por caso, con 92 aperturas de concursos preventivos registradas en apenas el primer trimestre de este año ya se superó la marca registrada a lo largo de todo 2023.
De acuerdo con el IPA, el nivel actual de apertura de concursos preventivos supera incluso los registros de la pandemia, cuando se habían alcanzado 106 aperturas en el pico anual.
En esa comparación, marcó que la dinámica de 2025 y el inicio de 2026 exhiben una presión judicial más sostenida sobre el entramado productivo.
En paralelo, el relevamiento indicó que entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026 cerraron 24.437 empresas, con impacto directo en el empleo formal. En ese período, 327.813 trabajadores perdieron cobertura del sistema de riesgos del trabajo, según los datos incluidos en el informe.
El IPA también alertó por el retroceso en la inversión, con una salida neta de inversión extranjera directa que calificó como histórica en más de dos décadas. A esto sumó una capacidad ociosa del 40,2% en la industria manufacturera, asociada a la caída del nivel de actividad.
Frente a este escenario el presidente de IPA, Daniel Rosato, advirtió que el ritmo de deterioro supera las previsiones iniciales del sector. “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, alertó.
Al respecto, remarcó que se trata solo de datos de la Ciudad de Buenos Aires y que “aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis”.
Frente a este escenario, el IPA planteó la necesidad de un esquema de emergencia económica para pymes con medidas transitorias de alivio financiero. La propuesta incluye suspensión de ejecuciones y extensión de plazos concursales. Sin embargo señaló que estas herramientas solo tendrían impacto si se acompañan de una mejora en las condiciones macroeconómicas, con recuperación del nivel de actividad, el empleo y el consumo interno.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario