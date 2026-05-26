Empresas: en la era Milei, los concursos preventivos de crisis se dispararon más del 130%

En esa comparación, marcó que la dinámica de 2025 y el inicio de 2026 exhiben una presión judicial más sostenida sobre el entramado productivo.

En paralelo, el relevamiento indicó que entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026 cerraron 24.437 empresas, con impacto directo en el empleo formal. En ese período, 327.813 trabajadores perdieron cobertura del sistema de riesgos del trabajo, según los datos incluidos en el informe.

cierre de empresa comercio

El IPA también alertó por el retroceso en la inversión, con una salida neta de inversión extranjera directa que calificó como histórica en más de dos décadas. A esto sumó una capacidad ociosa del 40,2% en la industria manufacturera, asociada a la caída del nivel de actividad.

Frente a este escenario el presidente de IPA, Daniel Rosato, advirtió que el ritmo de deterioro supera las previsiones iniciales del sector. “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, alertó.

Al respecto, remarcó que se trata solo de datos de la Ciudad de Buenos Aires y que “aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis”.

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Frente a este escenario, el IPA planteó la necesidad de un esquema de emergencia económica para pymes con medidas transitorias de alivio financiero. La propuesta incluye suspensión de ejecuciones y extensión de plazos concursales. Sin embargo señaló que estas herramientas solo tendrían impacto si se acompañan de una mejora en las condiciones macroeconómicas, con recuperación del nivel de actividad, el empleo y el consumo interno.