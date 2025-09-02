ANSES: autorizan préstamos digitales para beneficiarios de planes sociales

Los requisitos para acceder según ANSES

El préstamo digital de ANSES fue diseñado para facilitar el acceso al crédito a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF o cualquier prestación social mediante una cuenta bancaria o billetera virtual. Incluso está disponible para personas sin historial crediticio o con antecedentes negativos en Veraz, lo que lo convierte en una opción más inclusiva que el sistema bancario tradicional.

Los montos disponibles dependen de la plataforma elegida: Cuenta DNI llega hasta los $3.000.000, Ualá hasta $2.000.000, Personal Pay hasta $1.500.000 y Mercado Pago entre $20.000 y $1.800.000. Los requisitos que pide ANSES son muy simples:

Ser mayor de 18 años.

Tener DNI argentino vigente.

vigente. Disponer de una CBU o CVU activa a nombre propio.

a nombre propio. Contar con alguna de las aplicaciones habilitadas (Cuenta DNI, Ualá, Personal Pay o Mercado Pago).

No es necesario presentar recibo de sueldo, aval de terceros ni historial financiero para poder acceder.