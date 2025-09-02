ANSES: el programa de beneficios que ofrece reintegros en supermercados y comercios

Entre los rubros incluidos, se detalló que los beneficios abarcan:

Supermercados

Medicamentos

Tiendas de indumentaria

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán aprovechar ahorros directos en sus compras cotidianas y sin trámites complicados.

Cómo acceder al programa Beneficios de Anses

No es necesario realizar trámites ni inscribirse en ninguna plataforma. Según detallaron, los beneficios se acreditan automáticamente, siempre y cuando el pensionado o jubilado utilice la tarjeta de débito en la que cobra su jubilación o pensión.

En este sentido, quienes pueden acceder a los descuentos y reintegros son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) .

. Mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Personas que cobran la prestación por desempleo .

. Estudiantes que reciben las becas Progresar.

La acreditación se realiza dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra o bien se establece el descuento directamente en la caja antes de pagar.