ANSES: el programa de beneficios que ofrece reintegros en supermercados y comercios
El organismo pondrá en marcha un beneficio especial que busca reforzar los ingresos en esta etapa del año. Todos los detalles.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del organismo previsional. A pesar de los cortes que realizó el gobierno, algunos deberán prestar atención.
En el marco del Consejo de las Américas, que tuvo lugar el jueves, Pettovello hizo un balance de su gestión, repasó las principales ayudas sociales impulsadas por su ministerio y adelantó la puesta en marcha de este nuevo programa de ANSES destinado a mejorar la economía de los sectores más vulnerables.
De qué se trata el programa Beneficios de Anses
El Ministerio de Capital Humano oficializó el regreso del programa Beneficios ANSES, una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros automáticos en sus compras del día a día.
A través de convenios con supermercados, cadenas y distintos rubros de consumo masivo, como farmacias, los titulares podrán acceder a estas promociones de manera directa, sin necesidad de trámites adicionales ni intermediarios.
El relanzamiento fue comunicado durante un encuentro organizado por el Council de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el que la ministra Pettovello compartió escenario con autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y empresarios.
Entre los rubros incluidos, se detalló que los beneficios abarcan:
- Supermercados
- Medicamentos
- Tiendas de indumentaria
De esta manera, los jubilados y pensionados podrán aprovechar ahorros directos en sus compras cotidianas y sin trámites complicados.
Cómo acceder al programa Beneficios de Anses
No es necesario realizar trámites ni inscribirse en ninguna plataforma. Según detallaron, los beneficios se acreditan automáticamente, siempre y cuando el pensionado o jubilado utilice la tarjeta de débito en la que cobra su jubilación o pensión.
En este sentido, quienes pueden acceder a los descuentos y reintegros son:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
- Mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
- Personas que cobran la prestación por desempleo.
- Estudiantes que reciben las becas Progresar.
La acreditación se realiza dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra o bien se establece el descuento directamente en la caja antes de pagar.
