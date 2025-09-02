Jubilados de ANSES: el 20% de descuento que pueden conseguir en supermercados
Los jubilados y pensionados tendrán un beneficio extra en septiembre gracias a un nuevo programa que apunta a aliviar el bolsillo. Con descuentos de hasta el 20% en supermercados, la medida promete llegar a millones de personas en todo el país.
Desde septiembre, la ANSES implementará el programa “Beneficios ANSES”, que busca mejorar el poder de compra de más de siete millones de jubilados y pensionados. La propuesta se centra en ofrecer descuentos directos en las principales cadenas de supermercados del país, con una base del 10% en compras generales y beneficios que pueden escalar hasta el 20% en algunos rubros específicos.
La medida se presenta como una forma de acompañar a los adultos mayores en un contexto económico desafiante. Según lo informado, el descuento del 10% será sin tope de reintegro, aplicándose a compras habituales de productos de consumo masivo. A su vez, varias cadenas sumarán un 20% en artículos de perfumería y limpieza, rubros que suelen representar un gasto significativo para las familias.
Uno de los puntos más destacados es que este plan no tiene costo fiscal directo para el Estado, ya que se lleva adelante en conjunto con supermercados y bancos. De esta forma, el Gobierno busca impulsar el consumo y generar un alivio inmediato para los jubilados que necesitan estirar cada peso.
A quiénes beneficia el descuento
El programa está dirigido a jubilados y pensionados de todo el país que perciban sus haberes a través de ANSES. Además, quienes cobren en el Banco Nación tendrán un beneficio adicional: un 5% extra de reintegro en compras pagadas con tarjeta de débito o crédito usando BNA+ MODO, con un tope de $20.000 mensuales.
El Banco Nación también aplicará una remuneración diaria sobre el saldo en cuenta, con una Tasa Nominal Anual del 32% para depósitos de hasta $500.000. Este incentivo busca que los jubilados no solo tengan descuentos en sus compras, sino también un rendimiento adicional por mantener dinero en sus cuentas.
En cuanto a los supermercados, la lista incluye a Disco, Jumbo, Vea, Carrefour, Coto, La Anónima y Josimar, entre otros. Cada cadena establece sus propias condiciones: algunas aplican descuentos sin tope, mientras que en otros casos, como Carrefour, el beneficio tiene un límite de $35.000.
Así, septiembre marcará el inicio de una etapa donde los jubilados podrán ahorrar más en sus compras cotidianas, con rebajas que impactan de manera directa en el bolsillo y que refuerzan la importancia de este tipo de acuerdos entre el Estado, los bancos y las cadenas de supermercados.
