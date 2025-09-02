Cambio del huso horario en la Argentina: cuándo y a qué hora se tendrían que modificar los relojes

huso horario argentina

¿Por qué el cambio? Los defensores de la ley, con el diputado Julio Cobos a la cabeza, argumentan que el cambio traería un considerable ahorro energético, al aprovechar mejor la luz natural durante las mañanas. Además, sostienen que mejoraría la salud y la productividad, ya que los estudiantes y trabajadores comenzarían sus jornadas con luz, lo que impactaría positivamente en los ritmos biológicos y el descanso.

Puntos en contra del cambio del huso horario en la Argentina

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Los opositores al proyecto advierten que esta medida podría generar una “pandemia de insomnio”, ya que el cuerpo humano se desajustaría.

También señalan que, en provincias del este como Buenos Aires, anochecería mucho más temprano, lo que afectaría actividades sociales y el turismo. El debate es acalorado y la decisión final está en manos del Senado.

Antecedentes en el país: La Argentina ya modificó su huso horario en varias ocasiones. La última vez fue en 2009, cuando el horario de verano dejó de aplicarse por decisión del Gobierno, que evaluó que no generaba el ahorro esperado. Sin embargo, en otras épocas sí se verificaron reducciones en el consumo de energía.

Pros y Contras del cambio de horario

Pros:

Mayor aprovechamiento de la luz solar en la tarde.

Posible reducción en el consumo de energía eléctrica.

Más horas de luz para actividades recreativas y comerciales.

Mejor sincronización con horarios internacionales en algunos países.

Contras: