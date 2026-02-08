ANSES: cómo acceder al bono de hasta $85.000 por hijo
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Quiénes pueden cobrar los $85.000
La Ayuda Escolar Anual está dirigida a titulares de:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
Asignaciones Familiares (SUAF)
Siempre que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
El beneficio alcanza a:
-
Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes
-
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a:
-
Escuelas especiales
Instituciones de formación
Talleres protegidos
Espacios de apoyo educativo
-
Desde ANSES ratificaron que la acreditación de la escolaridad es un requisito excluyente para habilitar el pago.
El trámite clave para cobrar la Ayuda Escolar Anual
ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. Este paso se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular, que debe ser validado correctamente por el organismo.
Una vez aprobado el trámite, el pago de $85.000 por hijo se acredita de manera automática, en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.
