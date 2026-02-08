ANSES: cómo acceder al bono de hasta $85.000 por hijo

El beneficio alcanza a:

Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes

Hijos con discapacidad , sin límite de edad, que concurran a: Escuelas especiales Instituciones de formación Talleres protegidos Espacios de apoyo educativo



Desde ANSES ratificaron que la acreditación de la escolaridad es un requisito excluyente para habilitar el pago.

El trámite clave para cobrar la Ayuda Escolar Anual

ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. Este paso se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular, que debe ser validado correctamente por el organismo.

Una vez aprobado el trámite, el pago de $85.000 por hijo se acredita de manera automática, en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.