ANSES cambió los montos que recibirán las pensiones durante mayo
El ajuste fue del 3,8% y va en línea con la Ley de Movilidad Jubilatoria. El calendario de pagos comenzó el pasado lunes. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibieron un aumento en mayo, en el marco del esquema de movilidad que actualiza los haberes de manera periódica en función de la inflación. Cada suba se aplica tomando como referencia los últimos datos oficiales de precios publicados por el INDEC.
Estas prestaciones están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional, como adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más. Además, el organismo inició en cronograma de pagos el pasado lunes, organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Cuánto aumentarán las pensiones no contributivas en mayo de 2026
En mayo, las Pensiones No Contributivas tuvieron una suba del 3,8% dentro del mecanismo de ajuste por movilidad. Este sistema actualiza los montos de forma periódica según la inflación, con el objetivo de que los ingresos de los beneficiarios no pierdan valor frente al aumento general de precios.
Cómo impacta el aumento de ANSES
Con esta actualización del 3,8%, que se aplico en cada una de las prestaciones del organismo, la pensión básica, que anteriormente se ubicaba en torno a los $336.223,52, pasa a situarse cerca de los $347.651,13. A esto se puede sumar un bono adicional de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual total a aproximadamente $417.651,13.
Este refuerzo funciona como un complemento adicional que se otorga de manera proporcional, con el objetivo de mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables. Está destinado principalmente a quienes perciben Pensiones No Contributivas, como adultos mayores sin aportes suficientes, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más.
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