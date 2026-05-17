ANSES cambió los montos que recibirán las pensiones durante mayo

Cómo impacta el aumento de ANSES

Con esta actualización del 3,8%, que se aplico en cada una de las prestaciones del organismo, la pensión básica, que anteriormente se ubicaba en torno a los $336.223,52, pasa a situarse cerca de los $347.651,13. A esto se puede sumar un bono adicional de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual total a aproximadamente $417.651,13.

Este refuerzo funciona como un complemento adicional que se otorga de manera proporcional, con el objetivo de mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables. Está destinado principalmente a quienes perciben Pensiones No Contributivas, como adultos mayores sin aportes suficientes, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más.