ANSES: las modificaciones en los montos de la AUH para diciembre

Cómo presentar la Libreta AUH

Desde la plataforma Mi ANSES, los titulares pueden ingresar con su CUIL y clave, revisar la información del menor y comprobar si falta completar algún control. En caso de ser necesario, es posible generar el formulario para descargarlo o recibirlo por mail.

Después de imprimirlo, la escuela o el centro de salud deben completar y firmar los datos correspondientes. Luego, el titular debe sacar una foto clara del documento, con las esquinas marcadas visibles, en formato JPG y con un peso menor a 3 MB, y subirla al sistema. Una vez cargada la imagen, la gestión queda validada y se habilita el cobro de la parte retenida.

Los beneficios adicionales para las AUH

Las familias que perciben la AUH por discapacidad también reciben automáticamente dos refuerzos alimentarios: La Tarjeta Alimentar mantiene los valores congelados desde mayo de 2024: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. En diciembre el Complemento Leche del Plan de los Mil Días será de $46.198 y se destina únicamente a niños de hasta 3 años.