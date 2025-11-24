ANSES: el detalle de lo que cobrarán las SUAF en diciembre 2025
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
El monto que recibirán las SUAF en diciembre
A partir del aumento del 2,3%, las asignaciones familiares y universales tendrán los siguientes valores en diciembre:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21
Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
Ingreso familiar hasta $891.041: $61.223,26
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Por el otro lado, para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad los montos son:
Hasta $891.041: $199.366,21
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79
También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.
El límite de ingreso para cobrar
La actualización por IPC no solamente determina el monto de los pagos. También eleva los topes de ingresos que determinan el acceso a estas asignaciones.
Con la actualización, el tope individual será de $ 2.511.023, mientras que el grupo familiar no podrá superar los $ 5.022.047.
