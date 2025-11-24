ANSES: el detalle de lo que cobrarán las SUAF en diciembre 2025

Hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79

También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.

El límite de ingreso para cobrar

La actualización por IPC no solamente determina el monto de los pagos. También eleva los topes de ingresos que determinan el acceso a estas asignaciones.

Con la actualización, el tope individual será de $ 2.511.023, mientras que el grupo familiar no podrá superar los $ 5.022.047.