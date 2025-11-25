ANSES: lo que cobrarán los jubilados que reciben más de la mínima

El bono proporcional para quienes cobran más que la mínima

El refuerzo de $70.000 se paga íntegramente a quienes perciben el haber mínimo. En el caso de los jubilados y pensionados que superan ese piso, se otorga un monto proporcional para que sus ingresos lleguen al total fijado para el mes. Así queda la escala de pago: