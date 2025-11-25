ANSES: lo que cobrarán los jubilados que reciben más de la mínima
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El bono proporcional para quienes cobran más que la mínima
El refuerzo de $70.000 se paga íntegramente a quienes perciben el haber mínimo. En el caso de los jubilados y pensionados que superan ese piso, se otorga un monto proporcional para que sus ingresos lleguen al total fijado para el mes. Así queda la escala de pago:
Haber de $333.085,39: bono de $70.000
Haber de $343.085,39: bono de $60.000
Haber de $353.085,39: bono de $50.000
Haber de $363.085,39: bono de $40.000
Haber de $373.085,39: bono de $30.000
Haber de $383.085,39: bono de $20.000
Haber de $393.085,39: bono de $10.000
Calendario de pago de ANSES para quienes cobran haberes superiores
ANSES estableció el siguiente calendario para los beneficiarios con ingresos por encima de la mínima:
20 de noviembre (jueves): DNI terminados en 0 y 1
25 de noviembre (martes): DNI terminados en 2 y 3
26 de noviembre (miércoles): DNI terminados en 4 y 5
27 de noviembre (jueves): DNI terminados en 6 y 7
28 de noviembre (viernes): DNI terminados en 8 y 9
Quienes deseen consultar el detalle de su haber mensual pueden hacerlo a través de Mi ANSES, donde es posible revisar el recibo digital, el monto del refuerzo asignado y cualquier deducción aplicada, ingresando con CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social.
