ANSES: el organismo realizará un pago de $165.000 a un grupo de beneficiarias
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Los beneficiarios de la AUH ANSES deberán completar antes de fin de año la presentación de la Libreta AUH, el documento que habilita el cobro de hasta $165.000 extra por cada hijo. Este pago no forma parte de un aumento ni corresponde a la Tarjeta Alimentar, sino a la devolución del 20% retenido durante 2024.
El extra que libera ANSES con la Libreta AUH
La Libreta AUH certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Por normativa, ANSES retiene todos los meses un 20% del haber y lo devuelve cuando el titular presenta el formulario del año en curso.
Los montos aproximados a cobrar son:
-
$165.863 por hijo en zona general.
Más de $540.094 por hijo con discapacidad.
$219.116 por hijo en zona austral.
Más de $713.498 para hijos con discapacidad en zona austral.
Este monto se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación.
Cuál es el otro extra disponible en diciembre
Además del pago del 20% acumulado, diciembre puede incluir un segundo refuerzo para las familias de AUH que presentaron el Certificado Escolar: la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo para 2025.
Sumada a la devolución de la libreta, ambas sumas pueden alcanzar hasta $273.000 en total.
La Ayuda Escolar debe gestionarse antes del 31 de diciembre de 2025, y aplica a beneficiarios de AUH, SUAF y hogares con hijos con discapacidad.
Cómo presentar la Libreta AUH
La presentación puede hacerse online o presencial:
Opción online (Mi ANSES)
-
Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a “Hijos” → “Libreta AUH”.
Descargar e imprimir el formulario.
Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma.
Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.
Opción presencial
-
Presentar el formulario firmado en oficinas de ANSES.
El trámite no requiere turno previo.
ANSES advirtió que la libreta debe entregarse antes del 31 de diciembre de 2025 para evitar demoras en el cobro.
