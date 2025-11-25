ANSES: el organismo realizará un pago de $165.000 a un grupo de beneficiarias

$165.863 por hijo en zona general.

Más de $540.094 por hijo con discapacidad.

$219.116 por hijo en zona austral.

Más de $713.498 para hijos con discapacidad en zona austral.

Este monto se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

Cuál es el otro extra disponible en diciembre

Además del pago del 20% acumulado, diciembre puede incluir un segundo refuerzo para las familias de AUH que presentaron el Certificado Escolar: la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo para 2025.

Sumada a la devolución de la libreta, ambas sumas pueden alcanzar hasta $273.000 en total.

La Ayuda Escolar debe gestionarse antes del 31 de diciembre de 2025, y aplica a beneficiarios de AUH, SUAF y hogares con hijos con discapacidad.

Cómo presentar la Libreta AUH

La presentación puede hacerse online o presencial:

Opción online (Mi ANSES)

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir a “Hijos” → “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario.

Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma.

Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.

Opción presencial

Presentar el formulario firmado en oficinas de ANSES.

El trámite no requiere turno previo.

ANSES advirtió que la libreta debe entregarse antes del 31 de diciembre de 2025 para evitar demoras en el cobro.