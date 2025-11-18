ANSES: cómo quedarán los haberes con el aumento y el bono extra

Jubilación mínima (diciembre 2025)

Haber mínimo: $340.746,35

Bono: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

Total final: $581.119,53

La jubilación máxima, en tanto, asciende de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, un incremento de $51.551,04. Sumado el aguinaldo de $1.146.450,19, los ingresos alcanzan $3.439.350,58.

Lo que cobrarán las PUAM y las Pensiones No Contributivas

El aumento también impacta en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se calcula como el 80% de la jubilación mínima. En diciembre, su haber será de $272.597,08, más el bono de $70.000 y el aguinaldo ($136.298,54), alcanzando un total de $478.895,62.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $238.522,44, a lo que se suma el bono y el aguinaldo, totalizando $427.783,67.

Las PNC para madres de siete hijos, que equivalen a la jubilación mínima, también cobrarán $581.119,53, y en los casos correspondientes se sumará la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.

Los montos de la AUH en diciembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibe el incremento del 2,3%. Con esto, pasa de $119.691 a $122.444 por hijo.

Como todos los meses, ANSES paga el 80% de ese valor y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

AUH diciembre 2025

Monto total: $122.444

En mano (80%): $97.955,20

Retenido (20%): $24.488,80

Para hijos con discapacidad, el monto será de $398.697, con un pago directo de $318.957,60.