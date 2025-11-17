ANSES: la fecha en la que otorgarán los bonos para los desempleados

desempleo desocupacion

En el caso de empleos eventuales o de temporada, se requiere un año de aportes en los últimos tres años y más de 90 días trabajados antes del despido. Para el sector de la construcción, se piden ocho meses de aportes dentro de los dos años previos al cierre de la obra.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede hacerse tanto desde la web de ANSES como de forma presencial con turno, y requiere presentar el DNI junto con los papeles que acrediten la salida del trabajo: telegramas de despido, contratos vencidos, fallos de quiebra o certificados médicos, según corresponda.

La solicitud debe ingresarse dentro de los 90 días posteriores al último día trabajado. Después de cargar la documentación, el organismo analiza los aportes y verifica toda la información para aprobar o denegar el acceso a la prestación.

Calendario de pagos de la prestación

0 y 1: 20 de noviembre

2 y 3: 25 de noviembre

4 y 5: 26 de noviembre

6 y 7: 27 de noviembre

8 y 9: 28 de noviembre

El depósito se habilita únicamente después de que la solicitud queda aprobada y se acredita en la cuenta bancaria que el titular tenga declarada.