ANSES: en cuánto quedará la mínima de los jubilados después de los aumentos
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
En cuánto quedará la mínima después de los aumentos
El organismo previsional anunció un nuevo incremento para los adultos mayores. Los haberes aumentarán 2,3% en línea con el porcentaje de inflación de octubre medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La jubilación mínima pasará a ser de $ 340.746,35. Sumado al bono de refuerzo de $ 70.000, nadie cobrará un haber menor a $ 410.746,35.
El aguinaldo que recibirán los jubilados
Con el aumento definido ya se puede calcular cuánto cobrarán los jubilados de aguinaldo. El extra se debe acreditar antes del 18 de diciembre y contempla el 50% del máximo haber percibido durante los últimos seis meses.
Con la jubilación mínima en $ 340.746,35, el salario anual complementario (SAC) ascenderá hasta los $ 170.373. De esta manera, sumando los tres conceptos, el haber básico escalará hasta los $ 581.119,35.
