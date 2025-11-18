ANSES: en cuánto quedará la mínima de los jubilados después de los aumentos

El aguinaldo que recibirán los jubilados

Con el aumento definido ya se puede calcular cuánto cobrarán los jubilados de aguinaldo. El extra se debe acreditar antes del 18 de diciembre y contempla el 50% del máximo haber percibido durante los últimos seis meses.

Con la jubilación mínima en $ 340.746,35, el salario anual complementario (SAC) ascenderá hasta los $ 170.373. De esta manera, sumando los tres conceptos, el haber básico escalará hasta los $ 581.119,35.