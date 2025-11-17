ANSES y el bono que supera los $100.000: quienes lo recibirán

Los montos que destinará ANSES

Con el incremento de 2,1% aplicado en noviembre, los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único quedaron confirmados de la siguiente manera:

Asignación por Matrimonio: $104.279 por cada cónyuge.

Asignación por Nacimiento: $69.519.

Asignación por Adopción: $417.116.

Estos valores se actualizan automáticamente con cada aumento por Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que volverán a modificarse en diciembre 2025, junto con el resto de las prestaciones de ANSES.