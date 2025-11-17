ANSES y el bono que supera los $100.000: quienes lo recibirán
El Gobierno anunció un pago que se abonará hacia algunos usuarios. Conocé los beneficiarios y cómo hacer el trámite completo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de noticias importantes que entrarán en vigencia en noviembre. Además de haber confirmado un incremento del 2,1% en todas sus prestaciones producto de la inflación de septiembre, señaló un bono de $100.000 para un grupo específico de usuarios.
El refuerzo está destinado a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del seguro de desempleo y ciertos aportantes. Una vez aprobada la documentación, el pago se deposita en la cuenta registrada en ANSES, y la gestión puede hacerse en persona o por Mi ANSES.
Quiénes podrán cobrar este bono de $100.000
Este refuerzo ofrece una ayuda económica a quienes se hayan casado. Estos son los usuarios que pueden acceder a este bono:
- Trabajadores registrados del sector público y privado.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores temporarios o eventuales.
- Personas cubiertas por ART.
Los requisitos para acceder a este bono y cómo tramitarlo
- Registrar el matrimonio en los datos de ANSES.
- Cumplir con los topes de ingresos fijados para el grupo familiar y cada persona.
- Contar con al menos seis meses de trabajo formal, si aplica al caso.
- Realizar la gestión desde dos meses antes hasta dos años después de la boda.
El trámite se puede llevar a cabo de manera presencial en las oficinas de ANSES, solicitando primero un turno y presentando el acta de matrimonio junto con los documentos que acrediten los ingresos.
También se puede gestionar de forma online mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, subiendo toda la documentación de manera digital. Una vez confirmado, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.
Los montos que destinará ANSES
Con el incremento de 2,1% aplicado en noviembre, los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único quedaron confirmados de la siguiente manera:
- Asignación por Matrimonio: $104.279 por cada cónyuge.
- Asignación por Nacimiento: $69.519.
- Asignación por Adopción: $417.116.
Estos valores se actualizan automáticamente con cada aumento por Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que volverán a modificarse en diciembre 2025, junto con el resto de las prestaciones de ANSES.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario