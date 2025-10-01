ANSES confirma el aumento de haberes y prestaciones en octubre.

Aumentan las prestaciones de ANSES en octubre 2025

La inflación de agosto fue del 1,9%, al igual que en julio. Además, el organismo entrega un bono de ingresos adicional. El objetivo de este refuerzo mensual que se adjunta a ciertos de los programas, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus titulares accedan a los bienes y servicios esenciales.