ANSES confirma el aumento de haberes y prestaciones en octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para octubre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Aumentan las prestaciones de ANSES en octubre 2025
La inflación de agosto fue del 1,9%, al igual que en julio. Además, el organismo entrega un bono de ingresos adicional. El objetivo de este refuerzo mensual que se adjunta a ciertos de los programas, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus titulares accedan a los bienes y servicios esenciales.
El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado la semana pasada por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo año, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $326.304,88. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $396.304,88 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
Qué pasará con los bonos que deposita ANSES
El bono de $70.000 continuará vigente en 2026. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88. Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.
Los valores finales, incluyendo el bono, serán:
- Jubilación Mínima: $396.304,88
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
El bono se suma al haber mensual para garantizar que los beneficiarios alcancen un ingreso mínimo de $396.304,88. Este refuerzo se implementó en marzo de 2024 y se mantiene sin modificaciones en su valor. La medida busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto inflacionario.
