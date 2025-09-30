Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto corresponde cobrar por cantidad de hijos

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

En octubre, el valor total de los haberes de la AUH alcanzará los $117.273. ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que los titulares recibirán $93.819,73.

El monto restante será entregado una vez que se presente la Libreta AUH, un formulario en el que se acredita el esquema de vacunación, de educación y los controles de salud de cada hijo.

Montos de octubre según la cantidad de hijos