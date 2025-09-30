Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto corresponde cobrar por cantidad de hijos
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.
Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo es una prestación que acompaña económicamente a padres, madres y tutores legales para que sus niños y adolescentes a cargo puedan acceder a oportunidades iguales. El titular debe cumplir con alguna de estas características para poder ingresar a la AUH:
- Ser desocupado
- Ser trabajador no registrado o sin aportes
- Ser trabajador de casas particulares
- Ser monotributista social
Como requisitos excluyentes, los beneficiarios deberán ser argentinos y residir en el país, o bien tener 2 años de residencia como mínimo en el caso de extranjeros o naturalizados. Por otro lado, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, pero en el caso de aquellos que tengan alguna discapacidad no hay límite de edad.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
En octubre, el valor total de los haberes de la AUH alcanzará los $117.273. ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que los titulares recibirán $93.819,73.
El monto restante será entregado una vez que se presente la Libreta AUH, un formulario en el que se acredita el esquema de vacunación, de educación y los controles de salud de cada hijo.
Montos de octubre según la cantidad de hijos
- Familias con 1 hijo: AUH $93.800,77 - Tarjeta Alimentar $52.250 = total aproximado $146.050,77
- Familias con 2 hijos: AUH $187.601,54 - Tarjeta Alimentar $81.936 = total aproximado $269.537,54
- Familias con 3 hijos: AUH $281.402,31 - Tarjeta Alimentar $108.062 = total aproximado $389.464,31
- Hogares con niños menores de 3 años: ingreso total hasta $433.694,31 con el extra del Plan 1000 Días
