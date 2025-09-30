 ANSES: el programa que beneficia a jubilados y pensionados

No es necesario realizar inscripción ni trámites: el beneficio se activa automáticamente al usar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de ANSES. El mecanismo funciona de manera sencilla: el descuento puede aplicarse en línea de caja, directamente al pagar, o mediante reintegro en cuenta, acreditado en un plazo máximo de 10 días hábiles. En la mayoría de los casos, el tope por operación es de $1.000, aunque algunas cadenas ofrecen promociones adicionales.

Entre los supermercados participantes se encuentran

Carrefour: 10% de lunes a jueves

Coto 10% de lunes a jueves más 15% extra para jubilados y pensionados con DNI,

Día% 10% reintegro lunes y martes, tope $1.000,

Vea 10% de lunes a jueves según sucursal,

La Anónima 10% de lunes a jueves

Diarco 10% de reintegro lunes, martes y miércoles.

En algunos casos, los descuentos propios de las cadenas se pueden acumular con Beneficios ANSES, potenciando aún más el ahorro y facilitando el acceso a productos esenciales de la canasta básica.