ANSES: el programa que beneficia a jubilados y pensionados
Luego del veto al aumento de haberes, el Gobierno implementó una medida de ANSES destinada a mitigar el impacto de la inflación en la canasta básica.
El Gobierno relanzó el programa Beneficios ANSES, que brinda a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales descuentos en supermercados y comercios de todo el país. La iniciativa, apoyada por ARCA, busca mitigar el efecto de la inflación en la canasta básica, ofreciendo reintegros automáticos sin necesidad de inscripción previa, facilitando el acceso a productos esenciales.
De qué trata Beneficios ANSES
El programa Beneficios ANSES ofrece varios descuentos pensados para aliviar el gasto de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Entre las ventajas se destacan: Un 10% de descuento en supermercados adheridos, sin límite de reintegro, y un 20% en artículos de limpieza y perfumería en comercios seleccionados. Además, quienes cobran en Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5% pagando con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.
Todos los descuentos se aplican de manera automática al usar la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación, pensión o plan social, simplificando las compras y facilitando el ahorro en productos esenciales de la canasta básica.
Cómo funciona el programa de descuentos
l programa Beneficios ANSES alcanza a millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, incluyendo jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), familias con Asignación Familiar por Hijo (SUAF), mujeres con Asignación por Embarazo (AUE), personas que perciben la prestación por desempleo y estudiantes con becas Progresar.
No es necesario realizar inscripción ni trámites: el beneficio se activa automáticamente al usar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de ANSES. El mecanismo funciona de manera sencilla: el descuento puede aplicarse en línea de caja, directamente al pagar, o mediante reintegro en cuenta, acreditado en un plazo máximo de 10 días hábiles. En la mayoría de los casos, el tope por operación es de $1.000, aunque algunas cadenas ofrecen promociones adicionales.
Entre los supermercados participantes se encuentran
- Carrefour: 10% de lunes a jueves
- Coto 10% de lunes a jueves más 15% extra para jubilados y pensionados con DNI,
- Día% 10% reintegro lunes y martes, tope $1.000,
- Vea 10% de lunes a jueves según sucursal,
- La Anónima 10% de lunes a jueves
- Diarco 10% de reintegro lunes, martes y miércoles.
En algunos casos, los descuentos propios de las cadenas se pueden acumular con Beneficios ANSES, potenciando aún más el ahorro y facilitando el acceso a productos esenciales de la canasta básica.
