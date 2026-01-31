ANSES confirmó cuánto se cobrará por cada hijo durante febrero 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
El nuevo monto de la AUH
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 total por hijo tras el aumento de febrero 2026. ANSES liquida el 80% mensual, es decir $103.256 por hijo, reteniendo el 20% hasta fin de año con presentación de la Libreta AUH.
Este esquema mensual aplica a beneficiarios de prestaciones familiares sin excepciones. El pago se integra al calendario general, accesible vía Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Millones de familias verán el depósito automático.
Tarjeta Alimentar: los montos por cada hijo
El refuerzo mencionado por ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que perciben la AUH. Este beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.
Los montos vigentes para febrero 2026 son:
-
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática, por lo que sus valores se mantienen sin cambios respecto a enero, a diferencia de la AUH.
Calendario de pagos en febrero
ANSES ajustó fechas por feriados de Carnaval, priorizando haberes mínimos (donde se incluye AUH):
-
DNI 0: 9 de febrero
-
DNI 1: 10 de febrero
-
DNI 2: 11 de febrero
-
DNI 3: 12 de febrero
-
DNI 4: 13 de febrero
-
DNI 5: 18 de febrero
-
DNI 6 y 7: 19 de febrero
-
DNI 8 y 9: 20 de febrero
Para haberes superiores: del 23 al 27 de febrero por pares de DNI. Consulta personalizada en Mi ANSES.
