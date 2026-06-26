ANSES: cuál es el requisito clave que deben cumplir miles de familias para cobrar un bono

La suma retenida se libera luego de que el titular presenta la documentación correspondiente y el organismo confirma que se cumplieron las condiciones.

El pago acumulado representa una ayuda económica adicional para miles de hogares, especialmente en un contexto donde las familias utilizan estos ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentación, educación, vestimenta y salud.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH es el documento que permite certificar ante ANSES el cumplimiento de los controles requeridos para acceder al dinero retenido.

El formulario reúne información fundamental sobre cada niño o adolescente beneficiario y debe ser completado por las instituciones correspondientes.

La documentación sirve para acreditar tres aspectos principales:

Controles de salud obligatorios.

Cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

Asistencia escolar de los menores en edad educativa.

Cada uno de estos puntos cumple una función dentro del programa. La parte sanitaria busca garantizar que los chicos tengan seguimiento médico y las vacunas necesarias, mientras que la certificación escolar apunta a confirmar la permanencia dentro del sistema educativo.

Para las familias, completar este procedimiento es una condición indispensable. No alcanza con cobrar la AUH durante el año: la presentación de la Libreta es el paso necesario para recuperar el porcentaje retenido.

Cómo realizar el trámite desde Mi ANSES

El procedimiento puede realizarse de manera online a través de la plataforma oficial del organismo previsional. Los titulares deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para iniciar la gestión.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe seguir una serie de pasos:

Ingresar a la sección destinada a los hijos.

Seleccionar la opción correspondiente a la Libreta AUH.

Revisar si existen datos pendientes de completar.

Generar el formulario necesario.

Descargar e imprimir el documento.

Llevarlo a los centros correspondientes para su certificación.

Tomar una fotografía del formulario completo.

Subir nuevamente la imagen desde la plataforma Mi ANSES.

Aunque el trámite es sencillo, es importante prestar atención a la calidad de la documentación enviada.

Una foto borrosa, incompleta o con información ilegible puede provocar que el sistema rechace la presentación, generando demoras en el cobro del dinero acumulado.