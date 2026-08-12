Bono de ANSES: confirman cuáles son los tres grupos que continúan recibiendo el extra de $70.000

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2026

Como todos los meses, la ANSES establece las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. En agosto, el calendario tendrá una pausa debido al feriado del lunes 17, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, no habrá depósitos durante esa jornada.

El cronograma de pagos de ANSES para jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo comenzará el 10 de agosto. Por su parte, quienes reciben haberes superiores al mínimo tendrán los depósitos disponibles desde el 25 de agosto. Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que cobran hasta un haber mínimo

DNI terminado en 0: desde el 10 de agosto.

desde el 10 de agosto. DNI terminado en 1: desde el 11 de agosto.

desde el 11 de agosto. DNI terminado en 2: desde el 12 de agosto.

desde el 12 de agosto. DNI terminado en 3: desde el 13 de agosto.

desde el 13 de agosto. DNI terminado en 4: desde el 14 de agosto.

desde el 14 de agosto. DNI terminado en 5: desde el 18 de agosto.

desde el 18 de agosto. DNI terminado en 6: desde el 19 de agosto.

desde el 19 de agosto. DNI terminado en 7: desde el 20 de agosto.

desde el 20 de agosto. DNI terminado en 8: desde el 21 de agosto.

desde el 21 de agosto. DNI terminado en 9: desde el 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: desde el 25 de agosto.

desde el 25 de agosto. DNI terminado en 2 y 3: desde el 26 de agosto.

desde el 26 de agosto. DNI terminado en 4 y 5: desde el 27 de agosto.

desde el 27 de agosto. DNI terminado en 6 y 7: desde el 28 de agosto.

desde el 28 de agosto. DNI terminado en 8 y 9: desde el 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas