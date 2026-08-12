Bono de ANSES: confirman cuáles son los tres grupos que continúan recibiendo el extra de $70.000
ANSES confirmó quiénes cobrarán el bono en agosto y cuándo se acreditará el beneficio, según el cronograma oficial de pagos.
Durante agosto, ANSES mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. A este refuerzo se suma un aumento del 1,9%, correspondiente a la actualización de las jubilaciones mediante el mecanismo de movilidad previsional, calculado a partir del último dato de inflación difundido por el INDEC.
El organismo previsional también precisó quiénes pueden acceder al bono de ANSES durante este mes. El beneficio, que mantiene el mismo monto desde hace más de dos años, alcanza a tres grupos de jubilados y pensionados. Para recibirlo, ya sea en forma completa o proporcional, es necesario cumplir con el tope de ingresos establecido para agosto.
Cuáles son los titulares de ANSES que recibirán los $70.000 extras en agosto 2026
Según detalló la ANSES, el bono de agosto alcanzará a tres grupos de beneficiarios que cumplen con las condiciones fijadas por el organismo:
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Con la actualización mensual del 1,9%, el haber mínimo de jubilados quedará en $419.775 durante agosto. Sobre ese monto se aplicará el bono extraordinario de $70.000, que podrá cobrarse de forma completa o proporcional de acuerdo con los ingresos de cada beneficiario.
De esta manera, quienes tengan un haber de $419.775 recibirán el refuerzo completo, mientras que aquellos que cobren entre ese monto y $489.775 accederán a un bono proporcional. En cambio, quienes perciban $489.775 o más quedarán fuera del beneficio de ANSES.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2026
Como todos los meses, la ANSES establece las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. En agosto, el calendario tendrá una pausa debido al feriado del lunes 17, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, no habrá depósitos durante esa jornada.
El cronograma de pagos de ANSES para jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo comenzará el 10 de agosto. Por su parte, quienes reciben haberes superiores al mínimo tendrán los depósitos disponibles desde el 25 de agosto. Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que cobran hasta un haber mínimo
- DNI terminado en 0: desde el 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: desde el 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: desde el 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: desde el 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: desde el 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: desde el 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: desde el 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: desde el 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: desde el 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: desde el 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: desde el 25 de agosto.
- DNI terminado en 2 y 3: desde el 26 de agosto.
- DNI terminado en 4 y 5: desde el 27 de agosto.
- DNI terminado en 6 y 7: desde el 28 de agosto.
- DNI terminado en 8 y 9: desde el 31 de agosto.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminado en 0 y 1: desde el 10 de agosto.
- DNI terminado en 2 y 3: desde el 11 de agosto.
- DNI terminado en 4 y 5: desde el 12 de agosto.
- DNI terminado en 6 y 7: desde el 13 de agosto.
- DNI terminado en 8 y 9: desde el 14 de agosto.
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