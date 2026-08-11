Asignaciones de ANSES: de qué se tratan los $78.000 extras que entrega el organismo en agosto
ANSES confirmó un adicional para determinados grupos vulnerables durante agosto. Conocé quiénes pueden acceder a este extra y cuánto recibirán.
ANSES gestiona esta asistencia destinada a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que tienen mayores obstáculos para acceder al mercado laboral. El objetivo es ofrecer un respaldo económico mientras los beneficiarios continúan formando parte del programa y avanzan en su proceso de acompañamiento.
Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que durante agosto los titulares del Programa Acompañamiento Social (PAS) mantendrán el mismo ingreso mensual de $78.000, sin modificaciones respecto de los meses anteriores. El beneficio forma parte de las políticas de asistencia que alcanzan a determinados grupos y se diferencia de otras Asignaciones de ANSES.
Cómo es el extra de $78.000 de ANSES en agosto 2026
El Programa Acompañamiento Social (PAS) mantendrá durante agosto el monto que venía pagando en los meses anteriores, de acuerdo con las previsiones presupuestarias establecidas. Por este motivo, el depósito de $78.000 fue realizado en las cuentas bancarias de los beneficiarios el martes 5 de agosto.
Las personas que quieran saber si están incluidas en el programa pueden consultar la información mediante Mi ANSES o Mi Argentina. Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección Mis cobros y revisar cuáles son las prestaciones liquidadas correspondientes al mes.
Por otra parte, la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano determinó que el PAS continuará vigente hasta abril de 2028, siempre que los beneficiarios mantengan las condiciones establecidas por la normativa. La cartera también confirmó que no habrá nuevas inscripciones, por lo que el pago seguirá destinado exclusivamente a quienes ya forman parte del padrón habilitado.
Así funciona el Acompañamiento Social de ANSES
El Programa Acompañamiento Social (PAS) brinda una ayuda económica destinada a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social. La prestación busca contribuir a la cobertura de necesidades básicas y, al mismo tiempo, impulsar la inclusión social y la autonomía de quienes reciben la asistencia.
Los principales grupos que pueden formar parte del programa son:
- Mujeres y hombres mayores de 50 años que puedan demostrar una situación de vulnerabilidad social.
- Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.
- Personas provenientes de Unidades de Gestión del Poder Ejecutivo Nacional que estén contempladas en situaciones especiales, como problemas de salud, aislamiento social o dificultades económicas.
La selección de los beneficiarios se realiza mediante un análisis de la información socioeconómica disponible en los organismos públicos. Este proceso puede complementarse con la presentación de documentación que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
A través de esta política, el Gobierno nacional busca brindar un respaldo económico a los sectores que se encuentran en una situación más vulnerable y favorecer su incorporación social. El objetivo también apunta a generar mejores condiciones para que los beneficiarios alcancen una mayor autonomía económica y personal.
Requisitos para seguir cobrando el PAS
Para conservar el beneficio del Programa Acompañamiento Social, los titulares deben cumplir con una serie de obligaciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales condiciones se encuentran:
- Mujeres embarazadas: presentar los comprobantes correspondientes a los controles médicos requeridos.
- Vacunación: acreditar que los menores a cargo cumplen con el Calendario Nacional de Vacunación.
- Escolaridad: demostrar la asistencia regular a establecimientos educativos de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
- Capacitaciones: completar los cursos obligatorios disponibles en la plataforma digital Formando Capital Humano.
El cumplimiento de estas condiciones es fundamental para continuar dentro del programa y mantener el acceso a la asistencia económica.
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