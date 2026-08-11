Asignaciones de ANSES: de qué se tratan los $78.000 extras que entrega el organismo en agosto

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Así funciona el Acompañamiento Social de ANSES

El Programa Acompañamiento Social (PAS) brinda una ayuda económica destinada a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social. La prestación busca contribuir a la cobertura de necesidades básicas y, al mismo tiempo, impulsar la inclusión social y la autonomía de quienes reciben la asistencia.

Los principales grupos que pueden formar parte del programa son:

Mujeres y hombres mayores de 50 años que puedan demostrar una situación de vulnerabilidad social.

que puedan demostrar una situación de vulnerabilidad social. Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años .

. Personas provenientes de Unidades de Gestión del Poder Ejecutivo Nacional que estén contempladas en situaciones especiales, como problemas de salud, aislamiento social o dificultades económicas.

La selección de los beneficiarios se realiza mediante un análisis de la información socioeconómica disponible en los organismos públicos. Este proceso puede complementarse con la presentación de documentación que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

A través de esta política, el Gobierno nacional busca brindar un respaldo económico a los sectores que se encuentran en una situación más vulnerable y favorecer su incorporación social. El objetivo también apunta a generar mejores condiciones para que los beneficiarios alcancen una mayor autonomía económica y personal.

Requisitos para seguir cobrando el PAS

Para conservar el beneficio del Programa Acompañamiento Social, los titulares deben cumplir con una serie de obligaciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales condiciones se encuentran:

Mujeres embarazadas: presentar los comprobantes correspondientes a los controles médicos requeridos.

presentar los comprobantes correspondientes a los controles médicos requeridos. Vacunación: acreditar que los menores a cargo cumplen con el Calendario Nacional de Vacunación .

acreditar que los menores a cargo cumplen con el . Escolaridad: demostrar la asistencia regular a establecimientos educativos de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

demostrar la asistencia regular a establecimientos educativos de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Capacitaciones: completar los cursos obligatorios disponibles en la plataforma digital Formando Capital Humano.

El cumplimiento de estas condiciones es fundamental para continuar dentro del programa y mantener el acceso a la asistencia económica.