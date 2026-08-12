Asignaciones de ANSES: cómo acceder al monto extra de $120.000 y quiénes lo cobran

En cuanto a la situación laboral y económica, pueden acceder quienes sean trabajadores informales con ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), entre otros grupos, siempre que no perciban jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal.

Para verificar si el beneficio está activo y consultar cuándo se acreditará el pago, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde el apartado "Hijos y Familia" pueden revisar la liquidación correspondiente y consultar la cuenta bancaria en la que se depositará el dinero.

Calendario de pagos de AUH de ANSES para agosto 2026