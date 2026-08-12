Asignaciones de ANSES: cómo acceder al monto extra de $120.000 y quiénes lo cobran
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes cobraran el extra de $120.000 de ANSES en agosto 2026
El pago de $120.678,40 por hijo corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El beneficio está destinado a madres, padres o tutores de menores de 18 años que sean trabajadores informales, personas desempleadas, empleados de casas particulares o monotributistas sociales.
Con la actualización del 1,89% por movilidad, el monto bruto de la AUH quedó establecido en $150.848 por cada hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $120.678,40, mientras que el 20% restante, unos $30.169,60, queda retenido y se abona posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH, junto con la documentación que acredita los controles de salud y la asistencia escolar.
Para acceder al beneficio, es necesario ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia en el país, y vivir en territorio argentino.
En cuanto a la situación laboral y económica, pueden acceder quienes sean trabajadores informales con ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), entre otros grupos, siempre que no perciban jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal.
Para verificar si el beneficio está activo y consultar cuándo se acreditará el pago, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde el apartado "Hijos y Familia" pueden revisar la liquidación correspondiente y consultar la cuenta bancaria en la que se depositará el dinero.
Calendario de pagos de AUH de ANSES para agosto 2026
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
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