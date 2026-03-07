ANSES: cuándo comenzarán a cobrar los beneficiarios de la AUH y de cuánto serán sus haberes

El ajuste impactará en los haberes de millones de familias y se hará efectivo a partir del 9 de marzo, según el calendario de pagos que se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además del monto mensual, se mantiene vigente el Complemento Leche, destinado a asegurar la alimentación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.