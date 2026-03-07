ANSES: cuándo comenzarán a cobrar los beneficiarios de la AUH y de cuánto serán sus haberes
La fecha de cobro corresponde según el último dígito del DNI. Por otro lado, las asignaciones tendrán un ajuste del 2,9% producto de la Ley de Movilidad. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante las últimas semanas de febrero, que en marzo se aplicará un aumento del 2,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este esquema tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
El ajuste impactará en los haberes de millones de familias y se hará efectivo a partir del 9 de marzo, según el calendario de pagos que se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además del monto mensual, se mantiene vigente el Complemento Leche, destinado a asegurar la alimentación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Aumento de AUH en marzo 2026: ¿de cuánto es la suba?
En marzo, ANSES aplicará el aumento de la AUH tomando como referencia la inflación publicada por el INDEC y siguiendo la movilidad mensual establecida por la ley. Con esta actualización, los montos quedaron fijados en $132.774,44 para la AUH y $432.333,05 para la AUH por Discapacidad.
El importe total incluye el 80% que se abona cada mes de manera automática y el 20% restante, que se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH, donde se certifican los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.
Esta actualización se realiza de forma directa, sin que los beneficiarios deban realizar ningún trámite adicional, asegurando que las familias perciban el ajuste de manera inmediata y sin complicaciones.
Calendario de pagos de la AUH en marzo 2026
Los pagos comenzarán el lunes 9 de marzo y se distribuirán siguiendo el último número del DNI de cada beneficiario.
- DNI terminados en 0: 10 de marzo
- DNI terminados en 1: 11 de marzo
- DNI terminados en 2: 12 de marzo
- DNI terminados en 3: 13 de marzo
- DNI terminados en 4: 16 de marzo
- DNI terminados en 5: 17 de marzo
- DNI terminados en 6: 18 de marzo
- DNI terminados en 7: 19 de marzo
- DNI terminados en 8: 20 de marzo
- DNI terminados en 9: 25 de marzo
