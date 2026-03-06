ANSES: el bono de Potenciar Trabajo que beneficiará a un grupo de personas

Tanto plan Volver al Trabajo y como Acompañamiento Social son dos programas orientados a facilitar la reinserción laboral de las personas mediante asignaciones fijas y capacitación, sumando así herramientas para la mejora de competencias laborales. Los beneficiarios podrán mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión en el mercado laboral mediante programas de orientaciones y apoyo integral para acceder a un trabajo formal.