ANSES: el bono de Potenciar Trabajo que beneficiará a un grupo de personas
La fecha de cobro y el monto aplica también a los beneficiarios de Acompañamiento Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el monto y la fecha de pago para beneficiarios del plan Volver al Trabajo y de Acompañamiento Social, los dos programas sociales que absolvieron a los titulares del ex Potenciar Trabajo.
Tanto plan Volver al Trabajo y como Acompañamiento Social son dos programas orientados a facilitar la reinserción laboral de las personas mediante asignaciones fijas y capacitación, sumando así herramientas para la mejora de competencias laborales. Los beneficiarios podrán mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión en el mercado laboral mediante programas de orientaciones y apoyo integral para acceder a un trabajo formal.
La prestación es una suma fija mensual y no remunerativa, y busca ofrecer un respaldo económico a personas en situación de vulnerabilidad.
Cuándo y de cuánto será el bono de Potenciar Trabajo
Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, antes programa Potenciar Trabajo, percibirán el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el viernes 6 de marzo de 2026.
Cabe subrayar que el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en febrero de 2026.
Mediante el programa Volver al Trabajo, antes denominado Potenciar Trabajo, los inscriptos participan en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario