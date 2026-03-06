ANSES: de cuánto serán los haberes para los jubilados este mes

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, el bono que se le acreditará será de $39.600,88. Este mecanismo busca evitar el «achatamiento» de la pirámide y garantizar que nadie que haya aportado más termine percibiendo menos ingresos reales que quien cobra la mínima. Es importante recordar que este monto es no remunerativo, por lo cual no sufrirá descuentos de obra social ni aportes de ningún tipo.

Calendario de pagos: cuándo empieza el cobro por terminación de DNI

El cronograma de pagos de marzo 2026 está diseñado para comenzar en la segunda semana del mes, tras el cierre de las liquidaciones administrativas. El orden se mantiene estrictamente por la terminación del número de documento.

Jubilados y pensionados con el haber mínimo:

DNI terminados en 0 : lunes 9 de marzo 2026 .

: lunes . DNI terminados en 1 : martes 10 de marzo 2026 .

: martes . DNI terminados en 2 : miércoles 11 de marzo 2026 .

: miércoles . DNI terminados en 3 : jueves 12 de marzo 2026 .

: jueves . DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo 2026.

El resto de los documentos (5 al 9) cobrarán a partir de la semana del 16 de marzo 2026, mientras que los haberes que superan la mínima iniciarán su calendario el lunes 23 de marzo 2026. Desde el organismo recomiendan utilizar los canales digitales como Mi ANSES para visualizar el recibo de haberes anticipadamente y confirmar los conceptos liquidados.