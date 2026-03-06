ANSES: de cuánto serán los haberes para los jubilados este mes
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Haberes y montos: las escalas finales para marzo 2026
El incremento del 2,9% impacta en todas las prestaciones del sistema. Para los sectores con ingresos más bajos, el haber se compone de la suma del haber base actualizado más el bono extraordinario oficializado mediante el Decreto 109/2026.
Los valores confirmados para marzo 2026 son:
- Jubilación Mínima: el haber base sube a $369.600,88. Sumando el bono de $70.000, el total percibido será de $439.600,88.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): el monto total con refuerzo alcanza los $365.680,70.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): el ingreso final se sitúa en $328.720,61.
- Jubilación Máxima: se ubica en los $2.487.063,96 (este grupo no percibe bono de refuerzo).
Bono proporcional marzo 2026: qué pasa con los haberes medios
Una de las dudas más comunes entre jubilados que cobran apenas por encima de la mínima es de cuánto es el bono mensual. Para ellos, el bono no es de $70.000, sino una suma compensatoria. La regla es clara: ANSES paga la diferencia necesaria para que el beneficiario alcance el tope de $439.600,88.
Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, el bono que se le acreditará será de $39.600,88. Este mecanismo busca evitar el «achatamiento» de la pirámide y garantizar que nadie que haya aportado más termine percibiendo menos ingresos reales que quien cobra la mínima. Es importante recordar que este monto es no remunerativo, por lo cual no sufrirá descuentos de obra social ni aportes de ningún tipo.
Calendario de pagos: cuándo empieza el cobro por terminación de DNI
El cronograma de pagos de marzo 2026 está diseñado para comenzar en la segunda semana del mes, tras el cierre de las liquidaciones administrativas. El orden se mantiene estrictamente por la terminación del número de documento.
Jubilados y pensionados con el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo 2026.
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo 2026.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo 2026.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo 2026.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo 2026.
El resto de los documentos (5 al 9) cobrarán a partir de la semana del 16 de marzo 2026, mientras que los haberes que superan la mínima iniciarán su calendario el lunes 23 de marzo 2026. Desde el organismo recomiendan utilizar los canales digitales como Mi ANSES para visualizar el recibo de haberes anticipadamente y confirmar los conceptos liquidados.
