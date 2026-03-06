Vuelve el calor extremo en pleno marzo: qué días se esperan más de 30 grados en el AMBA
El sitio Meteored trajo una difícil noticia para los amantes de la media estación, que esperan ansiosamente el otoño. Mirá acá el pronóstico extendido.
Después de unos días de alivio y mañanas frescas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -que comprende a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires- se encamina hacia un ascenso paulatino de las temperaturas, que significará el regreso del calor extremo, al menos por algunas jornadas.
El cambio de circulación del viento hacia el sector norte será el gran responsable de este fenómeno. Hay que destacar que, si bien estamos hablando de una ola de calor extrema como las de enero, sí el pronóstico detalla valores por encima de la media para marzo.
Cuándo vuelve el calor extremo en pleno marzo
Al momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se refirió al regreso del calor, dado que el pronóstico que detalla siempre es por el plazo de siete días. No obstante, el sitio Meteored sí realiza un pronóstico aún más extendido y por ello reveló el regreso de las altas temperaturas, aunque no dudará mucho tiempo.
De acuerdo al informe, las térmicas estarán por encima de los 30 grados desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18, registrándose un nuevo descenso de la máxima el jueves 19. Tanto ese lunes como el miércoles, el termómetro alcanzará los 32 grados, mientras que el martes, la máxima será de 31.
Es importante resaltar que marzo suele ser un mes de "transición", por lo que estos picos de calor son normales antes de que el frío se instale de forma definitiva.
Cuidados necesarios ante los cambios bruscos de temperatura
-
Hidratación constante: No esperes a tener sed. Tomá agua fresca durante todo el día para ayudar al cuerpo a termorregularse.
Ropa en capas: Salí con algo liviano abajo y un abrigo fino. A la mañana refresca, pero al mediodía los 32°C no perdonan.
Comidas livianas: Priorizá frutas y verduras. Las digestiones pesadas aumentan la temperatura corporal interna y te dan más calor.
Cuidado con el aire: Mantené el aire acondicionado en 24°C. Los choques térmicos bruscos (entrar y salir del frío extremo al calor) son los que causan resfríos y anginas.
Atención a la presión: El calor dilata los vasos sanguíneos y puede bajarte la presión. Si sentís mareos, buscá sombra y descansá.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario