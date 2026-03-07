Israel ataca "a gran escala" a Irán: se registran bombardeos masivos sobre Teherán
En el marco de los bombardeos masivos, el principal aeropuerto de Teherán fue uno de los objetivos donde se registran explosiones e incendios de magnitud.
El aeropuerto Mehrabad, ubicado en Teherán, se incendió luego de los ataques aéreos “a gran escala” realizados por Israel sobre la capital de Irán, donde se sufren bombardeos masivos sobre objetivos clave de la infraestructura iraní.
Medios estatales del país persa informaron que se escucharon fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad y que columnas de humo eran visibles tanto en el sector este como en el oeste de la capital.
El reporte de la emisora estatal iraní aseguró que uno de los puntos alcanzados fue el aeropuerto Mehrabad, donde se observaron llamas y humo tras los impactos en el complejo aeroportuario que se encuentra en la zona occidental de la ciudad y es uno de los principales nodos aéreos del país.
El contraataque de Irán
En paralelo, medios iraníes señalaron que Irán respondió con ataques contra la ciudad de Tel Aviv, principal centro económico de Israel, en una nueva escalada del conflicto entre ambos países.
Es que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad, en el marco de la escalada militar que se desarrolla entre ambos países.
Previamente, las FDI habían detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel, lo que derivó en alertas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos.
Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom señalaron que no se registraron víctimas, mientras que el ejército comunicó posteriormente que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio.
Todo ello ocurre luego de que las fuerzas armadas de los Estados destruyeran un buque de guerra iraní que tenía un tamaño similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
La Marina de Irán ha sufrido pérdidas devastadoras tras convertirse en el eje de los ataques liderados por Washington. El almirante Cooper proporcionó detalles sobre la magnitud del daño infligido, confirmando que la fuerza conjunta ya ha logrado hundir o neutralizar más de 30 embarcaciones iraníes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario