Israel ataca "a gran escala" a Irán: se registran bombardeos masivos sobre Teherán

bombardeo tel aviv

Previamente, las FDI habían detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel, lo que derivó en alertas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos.

Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom señalaron que no se registraron víctimas, mientras que el ejército comunicó posteriormente que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio.

Todo ello ocurre luego de que las fuerzas armadas de los Estados destruyeran un buque de guerra iraní que tenía un tamaño similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La Marina de Irán ha sufrido pérdidas devastadoras tras convertirse en el eje de los ataques liderados por Washington. El almirante Cooper proporcionó detalles sobre la magnitud del daño infligido, confirmando que la fuerza conjunta ya ha logrado hundir o neutralizar más de 30 embarcaciones iraníes.