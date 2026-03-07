Villa Luro: una enfermera se durmió al volante, chocó contra un auto estacionado y volcó
El incidente ocurrió en Basualdo al 300 y la trabajadora de la salud resultó ilesa.
Un impactante choque ocurrió este sábado en el barrio porteño de Villa Luro, en donde una enfermera se durmió al volante, impactó contra un auto estacionado y volcó.
El incidente ocurrió en Basualdo al 300, la calle contaba con poco movimiento en ese horario, y la conductora redujo la velocidad hasta impactar con otro auto que encontraba estacionado sobre la mano derecha.
El choque fue tan fuerte que el auto volcó sobre su costado izquierdo tras el choque. Sin embargo, la enfermera resultó ilesa.
Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 10 C de la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME se acercaron al lugar. Auxiliaron a los afectados y cortaron inmediatamente el suministro eléctrico y de combustible del auto que se encontraba estacionado, para prevenir incendios o explosiones.
NOTA EN DESARROLLO
