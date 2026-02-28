ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos para las AUH y otras asignaciones en marzo
El organismo abona los montos respecto al tercer mes del año. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de este beneficio.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Calendario de pagos de marzo 2026 para asignaciones
Las fechas de cobro están organizadas según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Cuánto se cobra en marzo
Asignaciones familiares del SUAF
- Asignación por hijo (primer rango): $66.414.
- Asignación prenatal: $66.414.
- Asignación por hijo con discapacidad: $216.240.
- Asignación por nacimiento: $77.414.
- Asignación por adopción: $462.845.
- Asignación por matrimonio: $115.913.
- Asignación por cónyuge: $16.113.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados
- AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20).
- AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80).
- Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094.
La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.
