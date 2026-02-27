ANSES: paso a paso, el procedimiento para consultar el historial laboral

Revisar estos datos con anticipación es especialmente útil si estás próximo a cumplir la edad jubilatoria o querés iniciar la gestión varios meses antes para evitar demoras.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES en 2026

Una vez que verificaste tu historia laboral y confirmaste que tus años de aporte están registrados, podés iniciar el trámite jubilatorio siguiendo estos pasos:

Verificá que cumplís la edad jubilatoria: generalmente 60 años para mujeres y 65 años para varones (salvo regímenes especiales).

Revisá que tus aportes sumen los años requeridos: usualmente 30 años de aportes.

Solicitá un turno en ANSES: podés hacerlo desde la web oficial o desde Mi ANSES.

Presentá la documentación requerida: DNI, constancia de historia laboral y demás documentos que acrediten tus aportes o períodos no registrados.

Es recomendable iniciar la consulta de tu historia laboral con anticipación para poder corregir posibles diferencias o inconsistencias antes de presentar la solicitud formal de jubilación.