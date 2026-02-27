ANSES oficializó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares: en cuánto quedaron
Siguiendo la inflación, pero con dos meses de rezago, la Anses aplicará en marzo el aumento del 2,88% a las Asignaciones Familiares y Prestaciones No Contributivas. Una por una, en cuánto quedaron.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó este viernes los montos de las Asignaciones Familiares y de las Prestaciones No Contributivas que pagará en marzo, siguiendo el avance de la inflación (aunque con dos meses de rezago). Así quedó plasmado en la Resolución 55/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Fernando Omar Bearzi.
La suba en marzo será del 2,88% en línea con la inflación registrada en enero pasado y alcanza tanto a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional como a beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, del Seguro de Desempleo, monotributistas, integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a perceptores de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social.
La Anses recordó que un ingreso superior a 2.722.595 pesos por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de ingresos no supere el límite máximo estipulado en los anexos de la normativa.
Anses: nuevos valores
Asignación por Hijo
Ingreso del Grupo Familiar hasta 1.028.268 pesos:
- Valor General: 66.414 pesos.
- Zona 1: 66.414 pesos.
- Zona 2: 143.205 pesos.
- Zona 3: 132.638 pesos.
- Zona 4: 143.205 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.028.268,01 y 1.508.055 pesos:
- Valor General: 44.799 pesos.
- Zona 1: 59.167 pesos.
- Zona 2: 88.621 pesos.
- Zona 3: 117.851 pesos.
- Zona 4: 117.851 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.508.055,01 y 1.741.100 pesos:
- Valor General: 27.097 pesos.
- Zona 1: 53.329 pesos.
- Zona 2: 80.025 pesos.
- Zona 3: 106.497 pesos.
- Zona 4: 106.497 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.741.100,01 y 5.445.190 pesos:
- Valor General: 13.980 pesos.
- Zona 1: 27.335 pesos.
- Zona 2: 40.908 pesos.
- Zona 3: 54.128 pesos.
- Zona 4: 54.128 pesos.
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso del Grupo Familiar hasta 1.028.268 pesos:
- Valor General: 216.240 pesos.
- Zona 1: 216.240 pesos.
- Zona 2: 324.042 pesos.
- Zona 3: 431.930 pesos.
- Zona 4: 431.930 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.028.268,01 y 1.508.055 pesos:
- Valor General: 152.975 pesos.
- Zona 1: 208.587 pesos.
- Zona 2: 312.578 pesos.
- Zona 3: 416.634 pesos.
- Zona 4: 416.634 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar desde 1.508.055,01 pesos:
- Valor General: 96.547 pesos.
- Zona 1: 200.828 pesos.
- Zona 2: 300.993 pesos.
- Zona 3: 401.206 pesos.
- Zona 4: 401.206 pesos.
Asignación Prenatal
Ingreso del Grupo Familiar hasta 1.028.268 pesos:
- Valor General: 66.414 pesos.
- Zona 1: 66.414 pesos.
- Zona 2: 143.205 pesos.
- Zona 3: 132.638 pesos.
- Zona 4: 143.205 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.028.268,01 y 1.508.055 pesos:
- Valor General: 44.799 pesos.
- Zona 1: 59.167 pesos.
- Zona 2: 88.621 pesos.
- Zona 3: 117.851 pesos.
- Zona 4: 117.851 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.508.055,01 y 1.741.100 pesos:
- Valor General: 27.097 pesos.
- Zona 1: 53.329 pesos.
- Zona 2: 80.025 pesos.
- Zona 3: 106.497 pesos.
- Zona 4: 106.497 pesos.
Ingreso del Grupo Familiar entre 1.741.100,01 y 5.445.190 pesos:
- Valor General: 13.980 pesos.
- Zona 1: 27.335 pesos.
- Zona 2: 40.908 pesos.
- Zona 3: 54.128 pesos.
- Zona 4: 54.128 pesos.
Asignación por nacimiento
Ingreso del Grupo Familiar hasta 5.445.190 pesos:
- Valor General: 77.414 pesos.
- Zona 1: 77.414 pesos.
- Zona 2: 77.414 pesos.
- Zona 3: 77.414 pesos.
- Zona 4: 77.414 pesos.
Asignación por adopción
Ingreso del Grupo Familiar hasta 5.445.190 pesos:
- Valor General: 462.845 pesos.
- Zona 1: 462.845 pesos.
- Zona 2: 462.845 pesos.
- Zona 3: 462.845 pesos.
- Zona 4: 462.845 pesos.
Asignación por matrimonio
Ingreso del Grupo Familiar hasta 5.445.190 pesos:
- Valor General: 115.913 pesos.
- Zona 1: 115.913 pesos.
- Zona 2: 115.913 pesos.
- Zona 3: 115.913 pesos.
- Zona 4: 115.913 pesos.
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores en relación de Dependencia Registrados y Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para titulares de la Prestación por Desempleo
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Montos para titulares de asignaciones Universales para Protección Social
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Resolución 55/2026:
