ANSES oficializó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares: en cuánto quedaron

Valor General: 44.799 pesos.

Zona 1: 59.167 pesos.

Zona 2: 88.621 pesos.

Zona 3: 117.851 pesos.

Zona 4: 117.851 pesos.

Ingreso del Grupo Familiar entre 1.508.055,01 y 1.741.100 pesos:

Valor General: 27.097 pesos.

Zona 1: 53.329 pesos.

Zona 2: 80.025 pesos.

Zona 3: 106.497 pesos.

Zona 4: 106.497 pesos.

Ingreso del Grupo Familiar entre 1.741.100,01 y 5.445.190 pesos:

Valor General: 13.980 pesos.

Zona 1: 27.335 pesos.

Zona 2: 40.908 pesos.

Zona 3: 54.128 pesos.

Zona 4: 54.128 pesos.

Asignación por hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar hasta 1.028.268 pesos:

Valor General: 216.240 pesos.

Zona 1: 216.240 pesos.

Zona 2: 324.042 pesos.

Zona 3: 431.930 pesos.

Zona 4: 431.930 pesos.

Ingreso del Grupo Familiar entre 1.028.268,01 y 1.508.055 pesos:

Valor General: 152.975 pesos.

Zona 1: 208.587 pesos.

Zona 2: 312.578 pesos.

Zona 3: 416.634 pesos.

Zona 4: 416.634 pesos.

Ingreso del Grupo Familiar desde 1.508.055,01 pesos:

Valor General: 96.547 pesos.

Zona 1: 200.828 pesos.

Zona 2: 300.993 pesos.

Zona 3: 401.206 pesos.

Zona 4: 401.206 pesos.

Asignación Prenatal

Ingreso del Grupo Familiar hasta 1.028.268 pesos:

Valor General: 66.414 pesos.

Zona 1: 66.414 pesos.

Zona 2: 143.205 pesos.

Zona 3: 132.638 pesos.

Zona 4: 143.205 pesos.

Ingreso del Grupo Familiar entre 1.028.268,01 y 1.508.055 pesos:

Asignación por nacimiento

Ingreso del Grupo Familiar hasta 5.445.190 pesos:

Valor General: 77.414 pesos.

Zona 1: 77.414 pesos.

Zona 2: 77.414 pesos.

Zona 3: 77.414 pesos.

Zona 4: 77.414 pesos.

Asignación por adopción

Ingreso del Grupo Familiar hasta 5.445.190 pesos:

Valor General: 462.845 pesos.

Zona 1: 462.845 pesos.

Zona 2: 462.845 pesos.

Zona 3: 462.845 pesos.

Zona 4: 462.845 pesos.

Asignación por matrimonio

Ingreso del Grupo Familiar hasta 5.445.190 pesos:

Valor General: 115.913 pesos.

Zona 1: 115.913 pesos.

Zona 2: 115.913 pesos.

Zona 3: 115.913 pesos.

Zona 4: 115.913 pesos.

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores en relación de Dependencia Registrados y Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

anexo_7582956_1

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para titulares de la Prestación por Desempleo

anexo_7582956_2

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino

anexo_7582956_3

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

anexo_7582956_4

Montos para titulares de asignaciones Universales para Protección Social

anexo_7582956_5

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas

anexo_7582956_6

Resolución 55/2026:

aviso_338801