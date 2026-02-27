ANSES: la fecha límite para poder acceder a un bono en marzo
El organismo previsional entregará un pago único a beneficiarios de AUH y Asignación por Adopción. Conocé los requisitos y el paso a paso para solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.
Los padres deben presentar la Libreta AUH para demostrar que los niños están escolarizados, cuentan con el programa de vacunación y cumplen con los controles de salud. Este proceso se puede completar de forma online o presencial.
Qué es la Libreta AUH de ANSES
La Libreta AUH es el formulario que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Presentarla en ANSES permite cobrar el 20% acumulado que el organismo retiene cada mes. El trámite puede hacerse online en mi ANSES o desde la app oficial, y también de forma presencial sin turno si hay dificultades con la carga digital. Acán el paso a paso:
Cómo hacer la presentación de la Libreta AUH
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a Hijos > Libreta AUH y revisar los datos de los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación.
- Si falta algún apartado (educación, salud o vacunación), elegir Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen y firmen.
- Sacar una foto del formulario completo: sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas marcadas en negro. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB.
- Volver a mi ANSES y entrar a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH. Seguir los pasos para finalizar la carga.
- El trámite queda confirmado cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se hizo correctamente.
Anses indicó que, si no es posible presentar la Libreta online, el trámite también puede hacerse sin turno en una oficina de Anses o en un operativo de atención del organismo.
Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026
Los montos actualizados de la AUH para marzo 2026, tras el ajuste del 2,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo: $132.774,44 (se deposita el 80%, equivalente a $106.219,55)
AUH por Discapacidad: $432.333,05 (pago mensual directo de $345.866,44)
Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52
Asignación por Embarazo: $106.219,55
El 20% retenido mensualmente se libera al presentar la Libreta AUH. Para quienes recibieron la AUH durante los 12 meses del período marzo 2024 - febrero 2025, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un 20% retenido que se libera tras la presentación del documento.
