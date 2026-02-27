ANSES: la fecha límite para poder acceder a un bono en marzo

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

Los montos actualizados de la AUH para marzo 2026, tras el ajuste del 2,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $132.774,44 (se deposita el 80%, equivalente a $106.219,55)

AUH por Discapacidad: $432.333,05 (pago mensual directo de $345.866,44)

Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Asignación por Embarazo: $106.219,55

El 20% retenido mensualmente se libera al presentar la Libreta AUH. Para quienes recibieron la AUH durante los 12 meses del período marzo 2024 - febrero 2025, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un 20% retenido que se libera tras la presentación del documento.