ANSES: descuentos para jubilados y un nuevo aumento confirmado

Cómo funcionará el programa Beneficios ANSES para jubilados

Según explicó Pettovello en el Council of the Americas, el programa se aplicará mediante acuerdos con supermercados, cadenas comerciales y cámaras empresarias. Los jubilados y pensionados recibirán descuentos y reintegros automáticos en compras con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes.

No será necesario realizar inscripciones ni trámites previos: los reintegros se acreditarán de manera directa en la cuenta bancaria de cada beneficiario. El Gobierno busca así reducir el gasto en alimentos y productos esenciales.