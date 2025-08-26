ANSES: descuentos para jubilados y un nuevo aumento confirmado
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Cuánto cobrarán los jubilados ANSES en septiembre 2025
Como la inflación de julio fue del 1,9%, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de este mismo valor. Por lo tanto, los cobros de estos beneficiarios en septiembre serán los siguientes:
- Jubilación Mínima: $320.277,17
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02
Cómo funcionará el programa Beneficios ANSES para jubilados
Según explicó Pettovello en el Council of the Americas, el programa se aplicará mediante acuerdos con supermercados, cadenas comerciales y cámaras empresarias. Los jubilados y pensionados recibirán descuentos y reintegros automáticos en compras con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes.
No será necesario realizar inscripciones ni trámites previos: los reintegros se acreditarán de manera directa en la cuenta bancaria de cada beneficiario. El Gobierno busca así reducir el gasto en alimentos y productos esenciales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario