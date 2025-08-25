La asignación de ANSES que paga casi $200.000: cómo inscribirte para cobrarla
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
De qué asignación se trata
La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación económica mensual que otorga ANSES a mujeres embarazadas que se encuentran desocupadas, trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales, trabajadoras del servicio doméstico o están inscriptas en el Programa Sumar, y no cuentan con cobertura de obra social.
El objetivo del beneficio es garantizar un ingreso económico durante todo el embarazo, acompañando a las gestantes con herramientas de protección y contención sanitaria. Esta prestación cubre desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
Nuevo monto de la Asignación por Embarazo desde septiembre
A partir de septiembre de 2025, el monto general de la Asignación por Embarazo se fijará en $115.088 mensuales. Sin embargo, ANSES realiza una retención mensual del 20%, que se deposita posteriormente cuando se acredita el nacimiento del hijo o la interrupción legal del embarazo.
El importe que perciben mensualmente las beneficiarias será de $92.070,40, mientras que los $23.017,60 restantes se acumulan como saldo retenido, a ser cobrado una vez finalizado el embarazo.
Beneficios complementarios: Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días
Junto con la asignación mensual, las titulares del beneficio acceden automáticamente a dos programas complementarios:
1. Tarjeta Alimentar
Forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre y otorga una suma adicional destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En el caso de embarazadas, el monto ronda los $52.250 mensuales.
2. Complemento Leche del Plan 1000 Días
Este subsidio específico acompaña la nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé. Desde septiembre 2025, el monto pasará a ser de $42.711 mensuales.
Ambos beneficios se otorgan sin trámites adicionales y son depositados en la misma cuenta de cobro de la Asignación por Embarazo.
