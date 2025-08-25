La asignación de ANSES que paga casi $200.000: cómo inscribirte para cobrarla

El importe que perciben mensualmente las beneficiarias será de $92.070,40, mientras que los $23.017,60 restantes se acumulan como saldo retenido, a ser cobrado una vez finalizado el embarazo.

Beneficios complementarios: Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días

Junto con la asignación mensual, las titulares del beneficio acceden automáticamente a dos programas complementarios:

1. Tarjeta Alimentar

Forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre y otorga una suma adicional destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En el caso de embarazadas, el monto ronda los $52.250 mensuales.

2. Complemento Leche del Plan 1000 Días

Este subsidio específico acompaña la nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé. Desde septiembre 2025, el monto pasará a ser de $42.711 mensuales.

Ambos beneficios se otorgan sin trámites adicionales y son depositados en la misma cuenta de cobro de la Asignación por Embarazo.