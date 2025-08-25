Confirmado: así serán los nuevos montos de las jubilaciones de ANSES para septiembre

A quiénes les corresponderá el aumento

El bono previsional se agrega en el cobro mensual de los jubilados y está dirigido a aquellos titulares que cobren una jubilación o pensión menor a la sumatoria entre el haber mínimo y la ayuda de $70.000.

Estos serán los cobros finales de los jubilados en septiembre:

Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02