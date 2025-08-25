Confirmado: así serán los nuevos montos de las jubilaciones de ANSES para septiembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Cómo quedarán los haberes con el aumento
Como la inflación de julio fue del 1,9%, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de este mismo valor. Por lo tanto, los cobros de estos beneficiarios en septiembre serán los siguientes:
- Jubilación Mínima: $320.277,17
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02
A quiénes les corresponderá el aumento
El bono previsional se agrega en el cobro mensual de los jubilados y está dirigido a aquellos titulares que cobren una jubilación o pensión menor a la sumatoria entre el haber mínimo y la ayuda de $70.000.
Estos serán los cobros finales de los jubilados en septiembre:
- Jubilación Mínima: $390.277,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario