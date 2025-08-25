Pensiones No Contributivas de ANSES: todos los montos, aumentos y fechas de cobro confirmadas

Requisitos y controles para seguir con el cobro septiembre

La ANSES, junto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de polémicas tras los audios filtrados por su ex titular, avanza con un relevamiento y auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a nivel nacional. El procedimiento exige que los beneficiarios sean notificados para asistir a turnos de evaluación, un requisito esencial para mantener la prestación.

Desde la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables destacan que este acompañamiento busca garantizar que los titulares cumplan con todas las exigencias de ANDIS, brindando apoyo durante el proceso.

Quienes recibieron la notificación deben presentarse en la fecha, hora y lugar indicados, llevando DNI actualizado, Certificado Único de Discapacidad (CUD) si corresponde y estudios médicos recientes. La asistencia es clave para asegurar la continuidad del cobro de septiembre de las Pensiones No Contributivas gestionadas por la ANSES.

