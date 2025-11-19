ANSES: el aguinaldo que recibirán los jubilados en diciembre

El total de la jubilación mínima después de los aumentos

El organismo previsional anunció un nuevo incremento para los adultos mayores. Los haberes aumentarán 2,3% en línea con el porcentaje de inflación de octubre medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser de $ 340.746,35. Sumado al bono de refuerzo de $ 70.000, nadie cobrará un haber menor a $ 410.746,35.