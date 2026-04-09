ANSES: el aumento que recibirán los bonos de la AUH en abril 2026

Si además reciben la Tarjeta Alimentar, que para tres hijos o más es de $108.062, el ingreso mensual total de la familia alcanza los $436.060,40.

En el caso de una familia donde uno de los hijos tiene discapacidad, el niño con discapacidad puede percibir hasta $222.510,62. Los otros dos hijos con AUH aportan $218.665,60 en conjunto, y sumando la Tarjeta Alimentar de $108.062, los ingresos mensuales de la familia pueden superar los $549.000, dependiendo de los ingresos del grupo familiar.

Calendario de pagos de abril 2026

El pago de cada prestación varía según la terminación del DNI. Este es el cronograma informado por la ANSES:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad