ANSES: las claves a las que los jubilados deberán estar atentos en abril

Cabe aclarar un punto importante. Quienes perciban un ingreso superior al haber mínimo pero inferior a $450.319,31 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Esto significa que ANSES realiza un cálculo para que todos los beneficiarios lleguen al piso de $450.319,31, independientemente de su situación particular.

Bono extraordinario de $70.000

El haber máximo establecido para abril será de $2.559.188,81. Este monto representa el techo del sistema jubilatorio argentino.

Solo un porcentaje reducido de jubilados alcanza este nivel de prestación. Son quienes realizaron los mayores aportes durante su vida laboral activa y cumplen con todos los requisitos del sistema.

La diferencia entre el haber mínimo y el máximo es considerable. Sin contar el bono, el haber máximo representa casi siete veces el mínimo.

Calendario de pagos de abril

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Las fechas incluyen tanto el haber mensual como el bono correspondiente, en caso de aplicarse.