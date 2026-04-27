Cambió el pronóstico y se adelanta la vuelta de las lluvias en Buenos Aires: qué pasa con el frío

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene para el mismo miércoles 30% de probabilidades de lluvia débil. El pronóstico es para la media mañana.

image Pronóstico de lluvias para el miércoles en Buenos Aires, según el sitio Meteored.

En cuanto al resto de la semana, el jueves se presenta nuevamente con buen clima. El SMN prevé cielo algo nublado durante toda la jornada, con otra vez una muy baja temperatura mínima, estimada en 7 grados; y una máxima que subiría hasta los 22.

El viernes feriado por el Día del Trabajador también sería con tiempo estable. El organismo nacional pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 13 y 22 grados.

El fin de semana, por ahora, también tendría buenas condiciones, con cielo parciamente nublado y marcas térmicas de entre 12 y 19 grados para el sábado; y 8 y 19 para el domingo.