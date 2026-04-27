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Cambió el pronóstico y se adelanta la vuelta de las lluvias en Buenos Aires: qué pasa con el frío

Sociedad

Sorpresivamente, las lluvias tienen fecha de regreso en el AMBA antes de lo previsto y en medio de la primera ola de frío.

Vuelve la lluvia a Buenos Aires. 

Vuelve la lluvia a Buenos Aires. 

De la mano del ingreso de un aire polar, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició con un intenso frío, y cuando parecía que se venían varias jornadas con buenas condicones del clima, cambió el pronóstico y podrían adelantarse algunas lluvias.

Tal cual estaba anunciado, la primera jornada de la semana inició con cielo entre parcialmente y algo nublado, junto con temperaturas que tuvieron una mínima de 5 grados y que subieron hasta los 17.

La tendencia climática se mantendría al menos por una jornada más, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que se anticipa como un martes con cielo parcialmente nublado y temperaturas estimadas en 8 grados de mínima y 19 de máxima.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El pronóstico extendido del SMN no tiene probabilidades de precipitacones para los próximos días en Buenos Aires, por lo que adelanta un miércoles con con cielo entre mayor y parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; junto con temperaturas de entre 12 y 22 grados, sintiéndose un repunte.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene para el mismo miércoles 30% de probabilidades de lluvia débil. El pronóstico es para la media mañana.

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Pron&oacute;stico de lluvias para el mi&eacute;rcoles en Buenos Aires, seg&uacute;n el sitio Meteored.

Pronóstico de lluvias para el miércoles en Buenos Aires, según el sitio Meteored.

En cuanto al resto de la semana, el jueves se presenta nuevamente con buen clima. El SMN prevé cielo algo nublado durante toda la jornada, con otra vez una muy baja temperatura mínima, estimada en 7 grados; y una máxima que subiría hasta los 22.

El viernes feriado por el Día del Trabajador también sería con tiempo estable. El organismo nacional pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 13 y 22 grados.

El fin de semana, por ahora, también tendría buenas condiciones, con cielo parciamente nublado y marcas térmicas de entre 12 y 19 grados para el sábado; y 8 y 19 para el domingo.

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