ANSES: el bono de $100.000 que se otorgará por única vez
Para solicitarlo, se deben seguir una serie de requisitos establecidos. El monto se deposita en la cuenta bancaria declarada. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de noticias importantes que entrarán en vigencia en noviembre. Además de haber confirmado un incremento del 2,1% en todas sus prestaciones producto de la inflación de septiembre, señaló un bono de $100.000 para un grupo específico de usuarios.
El refuerzo está destinado a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del seguro de desempleo y ciertos aportantes. Una vez aprobada la documentación, el pago se deposita en la cuenta registrada en ANSES, y la gestión puede hacerse en persona o por Mi ANSES.
Las personas que podrán acceder al bono de pago único
Este refuerzo ofrece una ayuda económica a quienes se hayan casado. Estos son los usuarios que pueden acceder a este bono:
- Trabajadores registrados del sector público y privado.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores temporarios o eventuales.
- Personas cubiertas por ART.
Los requisitos para acceder al bono de $100.000
- Registrar el matrimonio en los datos de ANSES.
- Cumplir con los topes de ingresos fijados para el grupo familiar y cada persona.
- Contar con al menos seis meses de trabajo formal, si aplica al caso.
- Realizar la gestión desde dos meses antes hasta dos años después de la boda.
Cómo solicitar el bono de $100.000
El trámite se puede llevar a cabo de manera presencial en las oficinas de ANSES, solicitando primero un turno y presentando el acta de matrimonio junto con los documentos que acrediten los ingresos.
También se puede gestionar de forma online mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, subiendo toda la documentación de manera digital. Una vez confirmado, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.
