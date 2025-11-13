ANSES: los montos que recibirán los jubilados en diciembre 2025

Para quienes se encuentran percibiendo la jubilación máxima, el aumento del 3% eleva el haber de 2.241.349,35 a 2.308.589,83. Si bien estos jubilados no acceden al bono de 70.000, sí reciben un aguinaldo sustancial de 1.154.294,92. En total, estos haberes máximos estimados superarán los tres millones de pesos, llegando a $ 3.462.884,75.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) pasará a ser de 274.462,36, alcanzando un total de 481.693,54 al sumarle el bono y el medio aguinaldo ($137.231,18). En tanto, la PNC por vejez o discapacidad subirá a 240.154,56, con un ingreso total de 430.231,84.