ANSES: el bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios
Este beneficio se gestiona de forma presencial en las oficinas del organismo o de manera online. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), durante las últimas semanas, anunció un apoyo económico destinado a las personas que se encuentran sin trabajo, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el organismo.
Esta ayuda, que alcanza los $322.000, se gestiona de forma presencial en las oficinas del organismo o de manera online. Al mismo tiempo, tiene como objetivo principal llevar alivio al bolsillo mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
Para poder recibir este beneficio, los interesados deben cumplir ciertos requisitos fijados por ANSES. Quienes tenían un empleo con contrato permanente deben haber registrado al menos seis meses de aportes en los tres años previos a su despido.
Por su parte, los trabajadores temporales o de temporada necesitan haber trabajado más de 90 días durante el último año. Además, es fundamental que la solicitud para la Prestación por Desempleo se realice dentro de los 90 días hábiles siguientes a la finalización de su vínculo laboral.
Documentación necesaria
- Documentos Nacional de Identidad (DNI) vigente
- Comprobante de cese laboral: telegrama, carta documento o documento equivalente que confirme el despido o finalización del empleo.
- Historial laboral: certificados de aportes y contratos anteriores si ANSES lo solicita.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
Este beneficio se puede gestionar tanto de forma presencial como virtual. Para la opción presencial, es necesario acudir a una oficina de ANSES con la documentación necesaria, mientras que para hacerlo online se debe seguir estos pasos:
- Acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección de Atención Virtual.
- Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
- Indicar el tipo de vínculo laboral y seguir las instrucciones que indica la plataforma.
- Subir el DNI y la documentación necesaria, completando la declaración jurada correspondiente.
