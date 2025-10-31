ANSES: los jubilados y pensionados que cobrarán en noviembre 2025

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $350.000 recibirá un bono de $53.150, mientras que las jubilaciones más bajas aumentarán solo $6.852, pasando de $396.298 a $403.150. Esta ayuda extra tiene como objetivo aliviar el bolsillo de uno de los sectores más vulnerables, ayudándolos a combatir la escalada de precios.