ANSES: los jubilados y pensionados que cobrarán en noviembre 2025
El organismo dio a conocer los montos y el calendario de pagos de sus programas para el undécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a noviembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El bono de ANSES para jubilados y pensionados
Para noviembre de 2025, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $403.150, considerando que el haber base, tras un ajuste del 2,1% según la inflación de septiembre, quedó en $333.150. El bono extraordinario previsional completa la diferencia solo hasta ese tope, por lo que quienes cobren entre $333.150 y $403.150 recibirán un bono parcial.
Por ejemplo, un jubilado con un haber de $350.000 recibirá un bono de $53.150, mientras que las jubilaciones más bajas aumentarán solo $6.852, pasando de $396.298 a $403.150. Esta ayuda extra tiene como objetivo aliviar el bolsillo de uno de los sectores más vulnerables, ayudándolos a combatir la escalada de precios.
A quienes les corresponde el bono de $70.000 en noviembre 2025
Este bono también será otorgado a otros grupos de beneficiarios, entre los que se destacan:
- Titulares de prestaciones previsionales contributivas gestionadas por la ANSES.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres con siete o más hijos, y otras pensiones a cargo de ANSES.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario