MinutoUno

ANSES: los jubilados y pensionados que cobrarán en noviembre 2025

Economía

El organismo dio a conocer los montos y el calendario de pagos de sus programas para el undécimo mes del año. Los detalles en la nota.

Estos son los jubilados y pensionados que podrán acceder al bono de ANSES. 

Estos son los jubilados y pensionados que podrán acceder al bono de ANSES. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a noviembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.

Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El bono de ANSES para jubilados y pensionados

anses jubilados
Los jubilados que cobren la mínima podrán recibir este bono de $70.000.

Los jubilados que cobren la mínima podrán recibir este bono de $70.000.

Para noviembre de 2025, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $403.150, considerando que el haber base, tras un ajuste del 2,1% según la inflación de septiembre, quedó en $333.150. El bono extraordinario previsional completa la diferencia solo hasta ese tope, por lo que quienes cobren entre $333.150 y $403.150 recibirán un bono parcial.

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $350.000 recibirá un bono de $53.150, mientras que las jubilaciones más bajas aumentarán solo $6.852, pasando de $396.298 a $403.150. Esta ayuda extra tiene como objetivo aliviar el bolsillo de uno de los sectores más vulnerables, ayudándolos a combatir la escalada de precios.

A quienes les corresponde el bono de $70.000 en noviembre 2025

Este bono también será otorgado a otros grupos de beneficiarios, entre los que se destacan:

  • Titulares de prestaciones previsionales contributivas gestionadas por la ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres con siete o más hijos, y otras pensiones a cargo de ANSES.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas