ANSES: el bono de la Tarjeta Alimentar que se otorga en febrero 2026

A diferencia de las otras prestaciones, este programa mantiene los mismos montos desde mayo de 2024. Quiénes pueden acceder y cuánto cobran.

Este es el bono que se otorga con la Tarjeta Alimentar en febrero. 

Tras registrarse la inflación de diciembre, los distintos programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,8% en febrero, conforme a lo que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este mecanismo busca ajustar jubilaciones, pensiones y asignaciones de manera que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Sin embargo, en contraste con estos ajustes, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en febrero de 2026. A diferencia de jubilaciones, pensiones y asignaciones, este beneficio se mantiene con los mismos montos vigentes desde mayo de 2024, sin recalcularse por la inflación, tal como establece la Resolución 111/2024.

Quiénes cobrarán la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026

La Tarjeta Alimentar presenta los mismos montos desde mayo de 2024.

La Tarjeta Alimentar se paga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Estos son los beneficiarios de esta ayuda en febrero:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación por Embarazo (AUE)
  • Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos menores de edad o con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026

Para febrero, los montos de la Tarjeta Alimentar permanecerán sin cambios y se pagarán de la siguiente manera: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Mientras tanto, las asignaciones familiares y los haberes jubilatorios sí recibirán un ajuste del 2,85%, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025.

Lo que cobrarán en febrero 2026

AUH y Tarjeta Alimentar

  • 1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 = $155.526,80
  • 2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60
  • 3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40
  • 4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20
  • 5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00
  • 6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80

Asignación por Embarazo

  • $103.276,80 (AUE)
  • $52.250 (Tarjeta Alimentar)
  • $48.691 (Complemento Leche)

PNC para madres de siete hijos y Tarjeta Alimentar

  • 1 hijo: $359.254,35 (haber) + $70.000 (bono ANSES) + $52.250 = $481.504,35
  • 2 hijos: $359.254,35 (haber) + $70.000 + (bono ANSES) $81.936 = $511.190,35
  • 3 o más hijos: $359.254,35 (haber) + $70.000 (bono ANSES) + $108.062 = $537.316,35

