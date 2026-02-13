ANSES: el bono de la Tarjeta Alimentar que se otorga en febrero 2026
A diferencia de las otras prestaciones, este programa mantiene los mismos montos desde mayo de 2024. Quiénes pueden acceder y cuánto cobran.
Tras registrarse la inflación de diciembre, los distintos programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,8% en febrero, conforme a lo que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este mecanismo busca ajustar jubilaciones, pensiones y asignaciones de manera que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
Sin embargo, en contraste con estos ajustes, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en febrero de 2026. A diferencia de jubilaciones, pensiones y asignaciones, este beneficio se mantiene con los mismos montos vigentes desde mayo de 2024, sin recalcularse por la inflación, tal como establece la Resolución 111/2024.
Quiénes cobrarán la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026
La Tarjeta Alimentar se paga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Estos son los beneficiarios de esta ayuda en febrero:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos menores de edad o con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026
Para febrero, los montos de la Tarjeta Alimentar permanecerán sin cambios y se pagarán de la siguiente manera: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.
Mientras tanto, las asignaciones familiares y los haberes jubilatorios sí recibirán un ajuste del 2,85%, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025.
Lo que cobrarán en febrero 2026
AUH y Tarjeta Alimentar
- 1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 = $155.526,80
- 2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60
- 3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40
- 4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20
- 5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00
- 6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80
Asignación por Embarazo
- $103.276,80 (AUE)
- $52.250 (Tarjeta Alimentar)
- $48.691 (Complemento Leche)
PNC para madres de siete hijos y Tarjeta Alimentar
- 1 hijo: $359.254,35 (haber) + $70.000 (bono ANSES) + $52.250 = $481.504,35
- 2 hijos: $359.254,35 (haber) + $70.000 + (bono ANSES) $81.936 = $511.190,35
- 3 o más hijos: $359.254,35 (haber) + $70.000 (bono ANSES) + $108.062 = $537.316,35
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario