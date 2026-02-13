ANSES: el bono de la Tarjeta Alimentar que se otorga en febrero 2026

Tras registrarse la inflación de diciembre, los distintos programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,8% en febrero, conforme a lo que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este mecanismo busca ajustar jubilaciones, pensiones y asignaciones de manera que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.