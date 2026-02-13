ANSES: las fechas de cobro que restan de febrero para jubilados y AUH

09/02: DNI terminados en 0

10/02: DNI terminados en 1

11/02: DNI terminados en 2

12/02: DNI terminados en 3

13/02: DNI terminados en 4

18/02: DNI terminados en 5

19/02: DNI terminados en 6

20/02: DNI terminados en 7

23/02: DNI terminados en 8

24/02: DNI terminados en 9

Los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) cobran las asignaciones familiares del SUAF el mismo día, sin importar la terminación del DNI.

Para las asignaciones por prenatal y maternidad, las fechas son:

11/02: DNI terminados en 0 y 1

12/02: DNI terminados en 2 y 3

13/02: DNI terminados en 4 y 5

18/02: DNI terminados en 6 y 7

19/02: DNI terminados en 8 y 9

Las asignaciones de pago único también se actualizaron: nacimiento $75.246, adopción $449.888 y matrimonio $112.668, con cobro dividido entre la primera quincena (10/02) y la segunda (24/02).

Cómo cobrar AUH y SUAF sin inconvenientes

ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y los de los hijos en el sistema. La presentación de la Libreta de AUH es clave, ya que permite liberar el 20% retenido del beneficio mensual.

Además, planificar el cobro según la terminación del DNI ayuda a organizar los pagos familiares. Consultar el cronograma en Mi ANSES y revisar los montos asignados por cada hijo, incluyendo los que tienen discapacidad, asegura que los beneficiarios reciban el total correspondiente.

Por último, quienes perciben asignaciones de pago único deben confirmar las fechas específicas de cobro y los importes actualizados para febrero 2026. De esta manera, ANSES facilita la gestión de todos los programas y asegura que los titulares puedan planificar sus gastos sin complicaciones.