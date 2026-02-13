ANSES: las fechas de cobro que restan de febrero para jubilados y AUH
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el segundo mes del año. Los detalles en la nota.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Fechas y montos de AUH y SUAF en febrero
El aumento del 2,85% establece que la AUH ascienda a $129.096, con un pago directo de $103.276,80 y una retención del 20% ($25.819,20) pendiente de presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad, el monto total es $420.354, de los cuales se abonan $336.283,20 de manera inmediata.
En el caso del SUAF, los valores dependen del ingreso del grupo familiar. Quienes integran el primer rango de ingresos cobran $64.554 por hijo y $210.186 por hijo con discapacidad.
El cronograma de pagos para febrero es el siguiente:
09/02: DNI terminados en 0
10/02: DNI terminados en 1
11/02: DNI terminados en 2
12/02: DNI terminados en 3
13/02: DNI terminados en 4
18/02: DNI terminados en 5
19/02: DNI terminados en 6
20/02: DNI terminados en 7
23/02: DNI terminados en 8
24/02: DNI terminados en 9
Los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) cobran las asignaciones familiares del SUAF el mismo día, sin importar la terminación del DNI.
Para las asignaciones por prenatal y maternidad, las fechas son:
11/02: DNI terminados en 0 y 1
12/02: DNI terminados en 2 y 3
13/02: DNI terminados en 4 y 5
18/02: DNI terminados en 6 y 7
19/02: DNI terminados en 8 y 9
Las asignaciones de pago único también se actualizaron: nacimiento $75.246, adopción $449.888 y matrimonio $112.668, con cobro dividido entre la primera quincena (10/02) y la segunda (24/02).
Cómo cobrar AUH y SUAF sin inconvenientes
ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y los de los hijos en el sistema. La presentación de la Libreta de AUH es clave, ya que permite liberar el 20% retenido del beneficio mensual.
Además, planificar el cobro según la terminación del DNI ayuda a organizar los pagos familiares. Consultar el cronograma en Mi ANSES y revisar los montos asignados por cada hijo, incluyendo los que tienen discapacidad, asegura que los beneficiarios reciban el total correspondiente.
Por último, quienes perciben asignaciones de pago único deben confirmar las fechas específicas de cobro y los importes actualizados para febrero 2026. De esta manera, ANSES facilita la gestión de todos los programas y asegura que los titulares puedan planificar sus gastos sin complicaciones.
