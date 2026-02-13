ANSES: lo que cobrarán las AUH con el aumento de febrero
Subieron los montos pero congelaron la Tarjeta Alimentar. El Gobierno oficializó los nuevos montos por hijo. La lista completa con el descuento del 20%.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Montos actualizados de la AUH en febrero 2026
Los conceptos que ANSES liquidará durante febrero a una familia vulnerable con dos hijos son los siguientes:
AUH por dos hijos: $206.553,60 (monto neto, con retención del 20%).
Tarjeta Alimentar: $81.936 (por dos hijos).
Complemento Leche: $48.691 (por un hijo menor de 3 años).
Total a cobrar en febrero 2026: $337.180,60.
Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria en la que la titular cobra habitualmente la AUH, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.
El valor bruto de la AUH se actualizó a $129.096 por hijo.
Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga solo el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Monto bruto por hijo: $129.096
Pago mensual directo (80%): $103.276,80
Monto retenido (20%): $25.819,20
En el caso de una familia con dos hijos, el pago mensual efectivo de AUH asciende a $206.553,60, mientras que el monto retenido se acumula para su posterior cobro anual.
El dinero retenido mes a mes no se pierde. ANSES lo liquida una vez que la titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican:
Controles de salud
Vacunación obligatoria
Escolaridad
La presentación se realiza de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo. El pago del acumulado puede representar un ingreso extra significativo para las familias beneficiarias.
Cómo cobrar el monto retenido
El 20% retenido de la AUH corresponde a la parte del beneficio que ANSES reserva para verificar que los menores cumplieron con los controles educativos y de salud obligatorios durante el año anterior.
Para poder cobrar ese porcentaje acumulado, tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH o el formulario equivalente que acredita esos datos.
El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social:
Ingresá a Mi ANSES y seleccioná la sección “Hijos” y luego “Libreta AUH” para ver los datos de tus hijos registrados.
Generá el formulario oficial que corresponde a la Libreta y completalo con los datos requeridos.
Imprimí el formulario y lleválo al establecimiento educativo y centro de salud para que lo firmen (asistencia, educación y salud).
Escaneá o sacá una foto nítida de todo el formulario firmado y volvé a Mi ANSES para cargarla en el sistema.
