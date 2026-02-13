ANSES: lo que cobrarán las AUH con el aumento de febrero

El valor bruto de la AUH se actualizó a $129.096 por hijo.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga solo el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Monto bruto por hijo: $129.096

Pago mensual directo (80%): $103.276,80

Monto retenido (20%): $25.819,20

En el caso de una familia con dos hijos, el pago mensual efectivo de AUH asciende a $206.553,60, mientras que el monto retenido se acumula para su posterior cobro anual.

El dinero retenido mes a mes no se pierde. ANSES lo liquida una vez que la titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Escolaridad

La presentación se realiza de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo. El pago del acumulado puede representar un ingreso extra significativo para las familias beneficiarias.

Cómo cobrar el monto retenido

El 20% retenido de la AUH corresponde a la parte del beneficio que ANSES reserva para verificar que los menores cumplieron con los controles educativos y de salud obligatorios durante el año anterior.

Para poder cobrar ese porcentaje acumulado, tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH o el formulario equivalente que acredita esos datos.

El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social: