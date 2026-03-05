Salario mínimo en marzo 2026: el aumento impuesto por decreto, cronograma completo y el impacto en ANSES

Salario Mínimo Mensual: $352.400 para los trabajadores que cumplen jornada legal completa.

Valor por hora (Jornalizados): $1.762.

salario minimo billetes pesos La hora de salario mínimo no llega a los $2.000

El cronograma de aumentos hasta agosto

La normativa actual tiene la particularidad de fijar de manera anticipada los valores brutos para los próximos cinco meses, marcando un sendero de ajustes decrecientes. La hoja de ruta oficial es la siguiente:

Abril 2026: $357.800 (Hora: $1.789)

Mayo 2026: $363.000 (Hora: $1.815)

Junio 2026: $367.800 (Hora: $1.839)

Julio 2026: $372.400 (Hora: $1.862)

Agosto 2026: $376.600 (Hora: $1.883)

Impacto en jubilaciones, AUH y programas sociales

El SMVM es un engranaje clave que funciona como referencia para los topes de ingresos y la liquidación de diversos beneficios que otorga la ANSES, como el límite para acceder a las Becas Progresar y el umbral de inembargabilidad de los sueldos.

Con estas actualizaciones, el panorama de cobros de las principales prestaciones sociales quedó configurado así:

Jubilación Mínima: $439.600,88 (ya incluye el bono de $70.000).

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814 por cada hijo.

PUAM y Pensiones No Contributivas: Los beneficiarios percibirán $365.680,70 (con bono incluido).

Mientras tanto, en el sector privado anticipan un mes de alta conflictividad. Los gremios más grandes advirtieron que los valores decretados cubren apenas una fracción de la Canasta Básica, lo que generará máxima tensión en las paritarias de Comercio, UOM y Gastronómicos.