Salario mínimo en marzo 2026: el aumento impuesto por decreto, cronograma completo y el impacto en ANSES
Tras no llegar a un acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno fijó de manera unilateral los nuevos montos. El salario Mínimo subió a $352.400.
El mercado laboral argentino arranca marzo de 2026 con nuevas definiciones económicas. Luego del fracaso en las negociaciones entre gremios y cámaras empresarias en las sesiones de diciembre, el Gobierno nacional decidió intervenir y fijar por decreto los nuevos montos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
A través de la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo impuso lo que no se pudo negociar en el Consejo del Salario.
Cuánto se cobra en marzo 2026
A partir del 1 de marzo, el piso salarial garantizado por ley experimenta una leve suba del 1,61% en comparación con los números de febrero. Esto representa un incremento nominal de apenas $5.600 respecto al piso anterior, que se ubicaba en $346.800.
Las cifras oficiales para este mes quedan conformadas de la siguiente manera:
Salario Mínimo Mensual: $352.400 para los trabajadores que cumplen jornada legal completa.
Valor por hora (Jornalizados): $1.762.
El cronograma de aumentos hasta agosto
La normativa actual tiene la particularidad de fijar de manera anticipada los valores brutos para los próximos cinco meses, marcando un sendero de ajustes decrecientes. La hoja de ruta oficial es la siguiente:
Abril 2026: $357.800 (Hora: $1.789)
Mayo 2026: $363.000 (Hora: $1.815)
Junio 2026: $367.800 (Hora: $1.839)
Julio 2026: $372.400 (Hora: $1.862)
Agosto 2026: $376.600 (Hora: $1.883)
Impacto en jubilaciones, AUH y programas sociales
El SMVM es un engranaje clave que funciona como referencia para los topes de ingresos y la liquidación de diversos beneficios que otorga la ANSES, como el límite para acceder a las Becas Progresar y el umbral de inembargabilidad de los sueldos.
Con estas actualizaciones, el panorama de cobros de las principales prestaciones sociales quedó configurado así:
Jubilación Mínima: $439.600,88 (ya incluye el bono de $70.000).
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814 por cada hijo.
PUAM y Pensiones No Contributivas: Los beneficiarios percibirán $365.680,70 (con bono incluido).
Mientras tanto, en el sector privado anticipan un mes de alta conflictividad. Los gremios más grandes advirtieron que los valores decretados cubren apenas una fracción de la Canasta Básica, lo que generará máxima tensión en las paritarias de Comercio, UOM y Gastronómicos.
