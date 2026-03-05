ANSES: los jubilados que podrán cobrar sus haberes a través de una aplicación

Cómo hacer el trámite en ANSES

Si el apoderado es un familiar, no hace falta pedir turno para iniciar el trámite. De todas formas, conviene entrar antes a Mi ANSES y revisar que los datos del titular y del grupo familiar estén correctos y actualizados.

Después, solo hay que acercarse a la oficina de ANSES que corresponda según el domicilio, llevando el DNI y los papeles que demuestren el vínculo familiar.