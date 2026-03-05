ANSES: los jubilados que podrán cobrar sus haberes a través de una aplicación
Las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,9% en marzo, producto de la inflación registrada en febrero. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un incremento del 2,9% en sus prestaciones, correspondiente al dato de inflación de febrero, por lo que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un ajuste en marzo.
En este contexto, el organismo también recordó que los beneficiarios pueden designar un apoderado para realizar trámites o cobrar en su nombre. Esta herramienta está pensada especialmente para quienes tienen dificultades para trasladarse o se les complica hacer los trámites por su cuenta.
Quién puede ser elegido como apoderado
Cualquier persona mayor de 18 años puede asumir el rol de apoderado. No es obligatorio que sea un familiar directo: además de alguien del grupo familiar, el beneficiario tiene la posibilidad de elegir a:
- Organismos estatales, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
- Asociaciones mutuales o entidades dedicadas a la asistencia social.
- Abogados o procuradores que tengan un poder formal validado por escribano público.
Si el beneficiario está internado en una clínica, hospital o geriátrico, puede designar como apoderado al director o responsable de la institución.
En caso de residir en el exterior, puede otorgar poder a un banco autorizado para cobrar y transferir la jubilación o pensión fuera del país. Están habilitados el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Banco Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A..
Cómo hacer el trámite en ANSES
Si el apoderado es un familiar, no hace falta pedir turno para iniciar el trámite. De todas formas, conviene entrar antes a Mi ANSES y revisar que los datos del titular y del grupo familiar estén correctos y actualizados.
Después, solo hay que acercarse a la oficina de ANSES que corresponda según el domicilio, llevando el DNI y los papeles que demuestren el vínculo familiar.
